Ja, echt! Zóveel calorieën krijg je waarschijnlijk binnen bij het paasontbijt

De fans van Chateau Meiland denken op dit moment vast ‘wat goéd!’, want Martien Meiland is even teruggekeerd in zijn rol als kasteelheer. Weliswaar zonder gasten, maar desalniettemin is Martien toch afgereisd naar Chateau Marillaux in het Franse Limoge. Dat laat hij zojuist weten op Instagram.

Martien Meiland is weer terug op de plek waar hij een paar jaar geleden zijn grote doorbraak in Nederland meemaakte. In een promotiefilmpje voor zijn boek laat hij weten dat hij terug is op het chateau.

Martien Meiland teruggekeerd naar Chateau Marillaux

Naast het promoten van zijn eigen boek is het nog niet duidelijk waarom Martien precies naar Frankrijk afgereisd is. “Hallo allemaal! Je ziet het: ik zit helemaal au chateau in Limoge en er is een lading boeken binnengekomen”, is het enige wat de kasteelheer bekendmaakt over zijn bezoek aan Frankrijk.

