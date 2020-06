Zóveel calorieën verbrand je met touwtje springen

Premium

Gek kun je worden van jassen die niet meer aan de kapstok passen, van rondslingerende kleding en van sjaaltjes de je nooit kunt vinden. Met wat planken maak je van een kledingrek zo een multifunctioneel rek. Superhandig, want behalve kleding kun je daar ook alle schoenen en accessoires kwijt. Ideaal voor in de hal of de slaapkamer!