Calorieën verbranden terwijl je niks doet: het klinkt als een droom. Toch is het de werkelijkheid, want ook tijdens je slaap verbrand je calorieën.

En dat zijn er meer dan je denkt.

Gezond

Een goede nachtrust is essentieel voor je gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je goed en genoeg slaapt. Het verschilt per persoon hoeveel slaap je nodig hebt. De een heeft genoeg aan 5 uur slaap per nacht, terwijl de ander maar liefst 8 uur slaap nodig heeft om de volgende dag goed te kunnen functioneren.

REM-slaap

Ook al ben je aan het uitrusten terwijl je slaapt, je lichaam is nog steeds hard aan het werk. En dit betekent dat je ook ’s nachts calorieën verbrandt. Dit verschilt natuurlijk per persoon en hoe lang je slaapt, maar gemiddeld verbrand je tussen de 420 en 700 kilocalorieën per nacht!