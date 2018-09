Zoveel calorieën verbrand je als je de hele Kalverstraat doorloopt

Tijdens een dagje Amsterdam kan een wandeling door de Kalverstraat natuurlijk niet ontbreken. En daar is goed nieuws over, want naast dat je hier terecht kunt voor één van onze favoriete activiteiten: shoppen, verbrand je blijkbaar ook nog een boel calorieën.

“Met rustig wandelen, 4 km per uur, verbrand je bij een gewicht van bijvoorbeeld 65, 225kcal per uur”, legt Dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum uit. “Weeg je minder, verbrand je wat minder calorieën per uur. Weeg je meer, verbrand je een beetje meer.”

De Kalverstraat

“Als je de hele Kalverstraat afloopt (650 meter) doe je daar als je 4 kilometer per uur loopt ongeveer 10 minuten over”, gaat Astrid verder. “Dan heb je (weer met voorbeeld als je 65 kilo weegt) 40kcal verbrandt.”

De negen straatjes

Pak je de negen straatjes er nog even bij bij, dan verbrand je al snel 95 calorieën extra, meent Astrid. “Dit is zo’n 1,5 kilometer en uitgaande van een wandeling van ongeveer 25 minuten.”

Extra

Astrid vertelt daarbij dat ze in haar berekening er nog niet eens bij mee heeft genomen dat we soms wat langer stil kunnen staan (hállo leuk jurkje in de etalage), of dat je nog een aantal meters in de winkel zelf aflegt. Dat wordt dus nog iets harder shoppen de volgende keer, want er vallen zelfs nog extra calorieën te verbranden bovenop die 135.

We weten wat ons te doen staat tijdens onze volgende vrije zaterdag. Daarnaast perfect te combineren met een dagje Volendam:

Meer lezen over voeding en bewegen? Neem een kijkje op de site van het Voedingscentrum.



Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Beeld: iStock