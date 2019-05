Bewezen: zóveel calorieën verbrand je door diep na te denken

Als je flink hebt gesport of een lange wandeling hebt gemaakt, zul je waarschijnlijk merken dat je eetlust groter is dan anders. Maar ook als je je hersenen aan het werk hebt gezet, kun je je soms slap en lusteloos voelen. En je hebt meer zin in iets lekkers.

Maar heb je ook meer calorieën verbrand door al die hersengymnastiek?

Energie

Het is geen gekke gedachte dat je meer calorieën verbrandt als je diep hebt nagedacht of ingewikkelde vraagstukken moest oplossen. Je voelt je immers echt vermoeider en meer opgebrand na een dag je hersenen pijnigen dan na een dag tv-kijken. Ook is het zo dat je hersenen grootverbruiker zijn van je energievoorziening. Je hersenen zijn namelijk verantwoordelijk voor 20 procent van alle energie die je verbruikt.

Hersengymnastiek

De Amerikaanse neurowetenschapper Ewan McNay is er dan ook van overtuigd dat 8 uur héél intensief je hersenen gebruiken hetzelfde is als 20 minuten rennen. Met beide activiteiten verbruik je 200 calorieën denkt de onderzoeker van de University of Albany. Om die 200 calorieën te behalen moet je wel echt héél intensief nadenken en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken. Dit doe je bijvoorbeeld als je een nieuw muziekinstrument leert bespelen. Gewoon een beetje mijmeren in de trein telt dus niet mee.

Moe en hongerig

Neurowetenschapper Christian Lohmann het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam is het echter niet eens met de Amerikaan. Hij denkt hooguit aan 10 tot 20 calorieën die je extra verbrandt. Valt dat even tegen – maar het is toch wat. “Het brein is áltijd actief, ook als je niet nadenkt. Er is grote achtergrondactiviteit. Als je diep nadenkt zal lokaal, in bepaalde hersengebieden, wel wat meer energie gebruikt worden, maar in andere gebieden kan dan best even wat minder gebruikt zijn. Op het geheel maakt het weinig uit”, zegt hij in NRC.

De waarheid ligt vast in het midden, maar 1 ding weten we wel en dat is dat we na een dag kantoorwerk toch best uitgeput en hongerig kunnen zijn. Ach, zolang je jezelf daarna niet té veel verwent met chocolade en ander lekkers, zal het allemaal wel loslopen toch?

Bron: NRC. Beeld: iStock