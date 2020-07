Zóveel calorieën verbrand je met een potje goed zoenen

Weinig fijner dan een passionele kus met je partner op z’n tijd. Zoenen is niet alleen goed voor je relatie; je verbrandt er ook nog bést wat calorieën mee.

Eigenlijk ben je dus gewoon dubbel goed bezig.

Een flinke kus is natuurlijk niet te vergelijken met een rondje hardlopen of een groepsles in de sportschool. En een halfuur of uur lang zoenen is wellicht ook wat enthousiast. Toch verbrand je er zo’n 2 tot 6 calorieën per minuut mee. Een paar goede smakkerds op een dag en je hebt dat ene koekje er toch weer af’gesport’. En dat is lang niet het enige waarom zoenen zo goed is voor je gezondheid.