In de meeste sportscholen staan tegenwoordig zoveel apparaten, dat je door de bomen bijna het bos niet meer kunt zien. Toch heeft iedereen wel zijn of haar favoriete cardio-apparaat, of dat nu een loopband is of een roeimachine. Maar welk apparaat is nu het meest effectief als het gaat om calorieën verbranden? En is een uur cardio op elk apparaat ongeveer even belastend?

Onderzoekers van de universiteit van Winconsin-La Crosse zochten het uit.

Onderzochte apparaten

Voor het onderzoek werden 16 jonge volwassenen van 18 tot 25 jaar op de volgende cardio-apparaten aan het werk gezet:

Loopband

Stairmaster

Air bike

Elliptical trainer

Upright bike

Arc trainer

Roeimachine

Recumbent stepper

Recumbent bike

Arm ergometer

Test

De deelnemers begonnen op elk apparaat eerst met een warming-up van 3 minuten. Vervolgens trainden ze gedurende 15 minuten met verschillende intensiteiten.

De deelnemers kregen geen pauze en de cooling-down duurde drie minuten. Nadat ze klaar waren met een apparaat kregen ze 15 minuten om te rusten voordat ze naar het volgende apparaat gingen. De hartslag en het zuurstofverbruik van de kandidaten werd ondertussen gemeten.