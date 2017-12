Hoeveel tijd moeten we in de sportschool doorbrengen voordat we eíndelijk eens resultaat zien? Soms lijkt het namelijk alsof we al úren op die loopband staan te ploeteren en nooit een gram afvallen.

En dat is heel demotiverend natuurlijk. Bij deze iets meer duidelijkheid.

Om te beginnen

Het is belangrijk om eerst de gouden regel te kennen: om gewicht te verliezen moet je meer calorieën verbranden dan dat je binnen krijgt. Tegenwoordig zijn er gelukkig een aantal apps die je daarbij een handje kunnen helpen. Het is een kwestie van gegevens invullen en de app geeft je een duidelijk overzicht.

Intensiviteit

Om gewicht te verliezen, adviseert The National Institute of Health dat we minstens 3 tot 5 keer per week 30 tot 45 minuten intensiviteitsoefeningen moeten doen. Dit zijn oefeningen waarbij je 70 tot 90% van je maximale hartslag behaald, ofwel: wanneer het voelt dat je nauwelijks nog een paar woorden kunt uitspreken. Dit kunnen push-ups zijn, jumping jacks of een snelle sprint trekken.

Afwisselen

Het afwisselen van hoge – en lage intensiviteit-trainingen zorgt voor het beste resultaat en zo krijgt je lichaam ook voldoende rust. De ene dag kun je dus kiezen voor een rondje hardlopen, de andere dag wordt het tijd voor zwaarder geschut.

Verschillend

Uiteindelijk verschilt het per persoon wat het beste werkt. Dit is een richtlijn, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe gezond je eet en hoe vaak je je snoepmomenten kunt weerstaan. Maar als het aan The National Institute of Health ligt: zolang je de gouden regel in je hoofd houdt en genoeg cardio doet, komt de rest vanzelf.

Bekijk ook bovenstaande video waarin Libelle’s Simone onderzocht of de nieuwe richtlijnen (minimaal 150 minuten per week bewegen) goed vol te houden zijn.

Bron: womanshealthmag.co.uk. Beeld: iStock