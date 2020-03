Met déze 5 cardio-oefeningen werk je thuis aan je conditie

Vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus liggen de competities stil en moeten sportscholen dicht. Het virus zal hier niet direct mee gedood worden, maar de stijgende lijn van de verspreiding wordt wel sneller afgevlakt. Toch zou je misschien wél graag op een andere manier aan je conditie willen werken zonder dat jijzelf of een ander een risico loopt.

Want ook al is de transpiratie van je medesporters geen besmettingsroute voor het coronavirus, de minidruppeltjes die mensen uithoesten of -niezen zijn dat wél. Afstand houden van elkaar is daarom erg belangrijk, waardoor sportscholen genoodzaakt zijn om voor een onbepaalde periode dicht te gaan.

Blijf gezond

Mits je je gezond voelt, kan thuis sporten juist helpen om je immuunsysteem te verbeteren (en daarmee het virus langer op afstand te houden). Deze oefeningen kunnen vrijwel overal in huis, op elk tijdstip en op elk fitnessniveau. Het is de bedoeling om ze allemaal achter elkaar uit te voeren zodat je alle spieren hebt gebruikt en de vetvebranding flink kan worden gestimuleerd.

Klaar? Start!

Jumping jacks

Aantal herhalingen: 20

De oefening begint in een rechtstaande positie. Maak nu een sprong waarbij je je voeten gespreid hebt staan wanneer je landt. Ondertussen spreid je tegelijk je gestrekte armen boven je hoofd. Hoe groter en hoger de sprongen, hoe intensiever.

Sprinten op je plek

Tijd: 60 seconden

De bedoeling van deze oefening is om op 1 plek te blijven staan terwijl je als het ware ‘sprint’. Probeer hierbij je knieën zo hoog mogelijk op te tillen en je armen mee te bewegen. Hoe sneller en beweeglijker je dit doet, hoe hoger je hartslag.

Mountain climbers

Aantal herhalingen: 20

Tijd voor een oefening op de grond. Ga in een plank staan met gestrekte armen. Breng 1 knie naar je buik en daarna weer terug naar de gestrekte positie. Doe dit hierna met je andere knie. Je kunt dit in een snel tempo doen mits je de beweging goed onder controle hebt.

Jump squats

Aantal herhalingen: 20

De op 1 na laatste oefening! Squats doe je misschien vaker, maar hierbij gaan we ook nog eens een sprong in de lucht maken. Plaats je voeten allereerst op schouderhoogte en zak door je knieën. Probeer zo diep mogelijk te zakken (alles voor die strakke billen!). Strek vervolgens je benen en spring zo hoog mogelijk omhoog. Land in dezelfde squat-positie en herhaal de oefening. O, en die verzuurde benen? Hoort er allemaal bij!

Schijnboksen op je plek

Tijd: 60 seconden

Tijd om je allerlaatste energie eruit te boksen. Ga in een bokspositie staan met je voeten iets uit elkaar waarbij je 1 voet iets voor de ander staat, deel nu (mits je rechtshandig bent) met je linkerarm een flinke stoot uit in de lucht. Trek je arm terug en doe hetzelfde met je rechterarm. Wissel steeds af (bye bye agressie) terwijl je zo stabiel mogelijk op dezelfde positie blijft staan.

Sportvlogger Lot laat ook graag haar top 3 oefeningen zien om je buikspieren te trainen:

Bron: man-man. Beeld: iStock