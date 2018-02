Vanaf nu kan íedereen sporten met trainer van de sterren, Carlos Lens

Normaal gesproken is ‘ie alleen beschikbaar voor bekende Nederlanders, maar nu kan hij ook jóuw personal trainer worden: Carlos Lens.

Je zag Carlos al eerder voorbij komen op Libelle TV, en nu komt één van de meest bekende trainers van ons land met een 21-dagen sportprogramma. Carlos heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de fitnessbranche en is de personal trainer van vele BN-ers (denk aan onder andere: Linda de Mol, Bridget Maasland).

Fit de lente in met de ’21days Boost’

Goed nieuws voor ons allemaal: met zijn nieuwe 21days Boost wordt die platte buik voor iedereen toegankelijk. Zou je dolgraag wat kilo’s verliezen voor de lente écht begint? Zin om eindelijk zelfverzekerd in die bikini rond te lopen? Geef je dan op voor de 21days Boost van Carlos.

Eerst sporten, dan… sauna!

Dat betekent: 21 dagen op een positieve en motiverende manier bezig zijn met gezonde voeding en beweging. En dat onder toeziend oog van onze Carlos. Je moet er wel even voor naar Amsterdam: onderdeel van het programma is (minimaal) twee keer per week sporten, in groepssetting. Leuk is dat wel, de sportlessen vinden namelijk plaats in het prachtige Spa Zuiver. En ja, dat wordt dus lekker een uurtje welverdiend de sauna in na een uurtje ploeteren.

Wat je nog meer kan verwachten? 21 dagen lang onbeperkt gebruik tot de fitness faciliteiten en allerlei groepslessen, een persoonlijk voedingsadvies van een diëtist (je wordt volledig gescreend) en voedingssupplementen die je lichaam ondersteunen bij het gehele proces.

Kun je niet wachten op dat fitte lichaam? De 21days Boost start op 4 april. Aanmelden doe je hier. Nog even de feiten op een rijtje:

Start: 4 april 2018

Locatie: Spa Sport Hotel Zuiver – Koenenkade 8 – 1081 KH Amsterdam

Kosten: €159,-

Exclusief eenmalig €7,50 toegangsbandje Spa Zuiver

Bron: CarlosLens.nl. Beeld: ANP