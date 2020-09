Naast CBD-olie bestaat er ook CBD-water: dít doet het met je

CBD-olie is al langer bekend in Nederland. Het klinkt bijna als een wondermiddel, want het schijnt te helpen tegen heel veel verschillende klachten, bijvoorbeeld tegen slaapproblemen. Het lastige is alleen dat het een olie is en dus lastig te drinken. Maar er is nu een nieuwe variant: CBD-water.

Praktisch

CBD-water is eigenlijk niet heel erg anders dan de olievariant. Het is meer een persoonlijke keuze wat je fijner vindt. Al heeft het CBD-water wél een aantal praktische voordelen. Water is namelijk een stuk handiger dan olie. Je neemt gewoon een flesje overal mee naartoe en zo krijg je gedurende de dag meteen CBD binnen. Daarnaast wordt de CBD gemakkelijker opgenomen in je lichaam.

Maar wat doet CBD ook alweer met ons?

Rustgevend

Er moet nog veel onderzoek naar gedaan worden, maar volgens mensen die de stof gebruiken heeft CBD een rustgevend effect. Zo kan het dus erg goed uitpakken voor mensen met stress, angststoornissen en slaapproblemen.

Uit onderzoek van de universiteit van São Paulo bleek zelfs dat mensen met de ziekte Parkinson baat hebben bij CBD, doordat het kan zorgen voor ontspanning van de spieren.

Niet verslavend

CBD wordt gewonnen uit de vezelhennep. Maar geen zorgen: die vezelhennep géén THC (Tetrahydrocannabinol – dat zorgt ervoor dat je high wordt). Het is daarom ook niet verslavend. Dit is ook de reden dat je CBD-water of -olie gewoon legaal kunt kopen in verschillende gezondheidswinkels in Nederland.

Arts

Natuurlijk is het altijd verstandig om even met je arts te overleggen wanneer je CBD-water wilt gebruiken in combinatie met andere medicijnen.

