Last van cellulitis? Deze dingen moet je weten over je 'tijgerstrepen'

Ondanks dat we weten dat bijna alle vrouwen er last van hebben, kan het soms voelen alsof je de enige bent met groeistrepen.

Cellulitis kan een echte doorn in het oog zijn bij de meeste vrouwen. Toch is dat nergens voor nodig want bijna iedere vrouw heeft last van een sinaasappelhuid.

Vrouwen hebben er meer last van

Wanneer we dachten dat we al genoeg gestraft waren met menstruatie, overgang en zwangerschap blijkt het ook nog eens dat vrouwen vaker last hebben van cellulitis dan mannen. Dit is te danken aan het collageen dat een parallel patroon heeft. Hierdoor wordt het vet verdeeld in groepjes en wordt cellulitis gevormd. Mannen kunnen van geluk spreken met hun ‘x-patroon’.

Je kunt er vanaf komen

Het zou weliswaar heel moeilijk zijn, maar er blijken verschillende laserbehandelingen te bestaan waarbij cellulitis flink zou moeten verminderen. Hier zou je wel diep voor in de buidel moeten tasten want deze kunnen soms tot duizenden euro’s kosten. Dit is natuurlijk een beetje te gek aangezien het simpelweg iets menselijks is.

En ook op een goedkope manier

Het wondermiddeltje hiervoor is cafeïne. Niet om te drinken, maar door jezelf te besprenkelen met koffiebonen. Daarnaast zijn er ook verschillende anti-cellulitis crèmes verkrijgbaar. Daarbij kun je kiezen voor de vet-oplosbare vitamine retinol want deze zorgt ervoor dat je cellulitis minder zichtbaar wordt. Baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

Cellulitis heeft verschillende stadia

Raar maar waar, deze stadia doorgaan je tijgerstrepen:

Lichte cellulitis (de huid is nog steeds glad maar bij samenknijpen zie je onregelmatigheden) Middelmatige cellulitis (bij aanspannen zie je lichte deukjes) Sterke cellulitis (duidelijk zichtbare strepen) Zware cellulitis (verharde knopen en diepe strepen)

Bijna iedere vrouw heeft er last van

Ondanks dat je soms denkt dat je de enige bent met deze groeistrepen op je lichaam, heeft bijna iedere vrouw er last van. Vaak wordt het geassocieerd met overgewicht terwijl dit niet waar is. Het maakt niet uit of je slank of stevig bent: bijna elke vrouw heeft het. Het kan komen door snel aankomen of afvallen, door wat je eet, hormonen, roken en vaak is het gewoon genetisch bepaald.

Zonlicht draagt bij aan extra zichtbaarheid

Nog een reden om met de zonnebrand in de weer te gaan: cellulitis wordt zichtbaarder door uv-straling. Het collageen in je lichaam raakt sneller beschadigd en daardoor wordt cellulitis beter zichtbaar.

Bron: elle.com. Beeld: iStock