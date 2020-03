Waarom je vaak chagrijnig bent als je last hebt van een opgeblazen buik

Een opgeblazen buik kan ongemakkelijk, onaangenaam en zelfs pijn doen. Maar waarom word je er eigenlijk ook nog eens extra chagrijnig door?

Dit heeft allemaal te maken met de connectie tussen je hersenen en darmen.

Heb je na het eten een opgeblazen gevoel en merk je dat je ineens erg chagrijnig en prikkelbaar bent en snel boos wordt? Maak je niet gelijk zorgen, dat is heel gewoon en er is een simpele verklaring voor.



Een opgeblazen gevoel in de buik is het gevoel van volheid, benauwdheid of een harde buik. Dit gevoel kan worden veroorzaakt door het eten van een bijzonder grote maaltijd of gevoeligheid voor bepaald voedsel. Gelukkig zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel meestal vrij onschadelijk, maar dat betekent niet dat je je er niet ongemakkelijk, lusteloos en geïrriteerd door voelt.

Emotioneel effect

Er bestaat een directe relatie tussen de hersenen en de darmen, dit wordt ook wel de hersen-darm-as genoemd. Hierdoor kan een opgeblazen gevoel een negatief emotioneel effect veroorzaken. Maar deze connectie kan bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat je vaker naar het toilet moet als je zenuwachtig of gestresst bent.

Kortom: de hersenen en de darmen zijn zo nauw met elkaar verbonden dat maag- of darmproblemen, zoals een opgeblazen gevoel, in feite een negatieve stemming kunnen veroorzaken. Aangezien je van tevoren nergens last van had, kan dit leiden tot stemmingswisselingen en een chagrijnig gevoel.

Voorkomen

Om een opgeblazen buik te voorkomen, kan het nuttig zijn om koolzuurhoudende dranken en voedsel waarvan bekend is dat je er winderig door wordt, zoals bonen, uien, broccoli en bloemkool, niet te veel te eten. Andere mensen vinden dat het verhogen van vezels en water in hun dieet helpt. En vergeet ook niet langzaam te eten en goed op je eten te kauwen.

Dit kun je het beste doen tegen een prikkelbare darm: dokter Rutger legt het uit:

Bron: Metro UK. Beeld: iStock