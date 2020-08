Waarom we soms zó chagrijnig kunnen worden als we honger hebben

Nee hoor, je verbeeldt het je niet: van een hongergevoel kun je écht chagrijnig worden. Maar hoe kan dat? Wat gebeurt er precies in ons lichaam waardoor we boos worden?

Misschien ken je het woord hangry wel: een samentrekking van de Engelse woorden hungry en angry. Een kort lontje, een verdrietig gevoel: een persoon met trek kan er soms weinig aan doen.

Als je honger hebt is je bloedsuikerspiegel lager en maakt je lichaam hormonen als cortisol en adrenaline aan. En wat blijkt? Onderzoek wijst uit dat mensen met deze stresshormonen in hun bloed zich agressiever gedragen naar personen in hun omgeving. Hoe langer je wacht, hoe meer van deze hormonen, en ja: hoe meer de ander de wind van voren krijgt.

Onderzoekers van het Amerikaanse North Carolina University ontdekten zeggen daarnaast dat de context en hoe zelfbewust je bent, bepaalt of je vanwege een knorrende maag snel woedend reageert.

Gelukkig is er dus iets aan te doen: volgens de onderzoekers zijn mensen die bewust zijn dat het hongergevoel een boos gevoel oproept, minder geneigd zijn om geïrriteerd te reageren. “Het helpt daarom om in zo’n geval een stap achteruit te doen en je bewust te zijn van je hongergevoel”, zegt een onderzoeker. Daarmee wijzen ze nogmaals uit hoe belangrijk de relatie tussen lichaam en geest is. “Onze lichamen spelen een belangrijke rol in ons gedrag, perceptie en hoe we bepaalde momenten ervaren. Dat betekent dat het belangrijk is goed voor je lichaam te zorgen, je bewust te zijn van de signalen die je lichaam afgeeft en ze niet te negeren.” Heb je dus trek? Luister dan naar je lichaam. Is tegelijk ook wel zo gezellig voor de mensen in je omgeving.

Zoals we zeiden: hoe langer je wacht, hoe bozer je wordt. Deze 3 snacks van slechts 2 ingrediënten flans je zó in elkaar:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Puhmed, North Carolina University. Beeld: iStock