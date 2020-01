Charlotte Bouwman voert actie tegen ellenlange GGZ-wachtlijsten

Charlotte Bouwman (26) heeft hard hulp nodig. De twintiger deed in de afgelopen 8 jaar 21 keer een zelfmoordpoging. Ze staat vandaag al 804 dagen op de wachtlijst van de GGZ.

De eindeloze GGZ-wachtlijsten drijven Charlotte tot wanhoop. Daarom besloot ze over te gaan op actie. Samen met hond Bobby protesteert ze voor het ministerie van VWS. Volgens haar is de basiszorg in Nederland prima geregeld, maar wordt het lastig wanneer je complexe problemen hebt. “Hoe complexer, hoe langer je moet wachten”, vertelt ze het AD.

Ik ben al 8 jaar suïcidaal en sta al 804 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp. Vanaf nu wacht ik voor de deur van het ministerie, tot ik toezeggingen heb van @PaulBlokhuis. Steun mij en teken het manifest op https://t.co/7lezSpxErG #dewachtrij pic.twitter.com/P5P9LQDRj8 — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) 20 januari 2020

Charlotte heeft een traumatisch verleden. Dat breekt haar zo op, dat ze haar baan als journalist bij een krant niet langer kon volhouden. “Die zeiden daar ook: je moet eerst behandeld worden. En dat snap ik ook wel.”