Zó check je in 5 stappen of je moedervlek wellicht kwaadaardig is

Iedereen heeft ze en moedervlekken zijn in principe onschuldig, maar controleer ze wel regelmatig. Ze kunnen namelijk veranderen. Zo check je of een moedervlek wellicht kwaadaardig is.

1. Symmetrisch

Als een moedervlek mooi rond of ovaal is, is er waarschijnlijk niets aan de hand. Heeft ‘ie wel een asymmetrische vorm? Ga dan even langs de huisarts.

2. Rand

Hetzelfde geldt bij de rand van de moedervlek. Als de randen netjes gevormd zijn, is er meestal geen probleem. Zijn de randen rafelig en wazig, dan kan dit wijzen op een kwaadaardige moedervlek.

3. Kleur

Een moedervlek bestaat eigenlijk altijd uit één kleur. Hoe donker de moedervlek is kan verschillen, maar als een moedervlek meerdere kleuren bevat of van kleur verandert, kun je hem het beste even na laten kijken.

4. Grootte

Als een moedervlek van grootte of vorm verandert, kan dit gevaarlijk zijn. Hou hem goed in de gaten en ga bij twijfel even langs de huisarts.

5. Gevoelig

Van een normale moedervlek heb je nooit last. Ze zijn niet gevoelig en jeuken niet. Als dit wel het geval is, dan is dit geen goed teken. Ook kan er bloed of vocht uit komen, ga in dit geval naar een specialist.

Het is verstandig om je moedervlekken wekelijks zelf te controleren. Raak niet gelijk in paniek als een moedervlek er niet precies uitziet zoals het hoort. Moedervlekken die er in eerste instantie gevaarlijk uitzien, kunnen uiteindelijk schadeloos zijn.

Wel is het ten alle tijden belangrijk dat je moedervlekken goed insmeert voordat je ermee in de zon gaat, ook als de zon niet zo fel schijnt. Dat is één van de tips om huidkanker te voorkomen.

Wil je meer tips? Bekijk dan de video van dokter Rutger hieronder:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock