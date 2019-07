Hoera, het is zondag Wereld Chocolade Dag. En dat is een feestdag die we natuurlijk niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Want wist je dat chocola niet alleen heel lekker, maar ook nog eens ontzettend goed voor je is?

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Nederlander 5 kilo chocolade per jaar naar binnen werkt. Dit houdt in dat de gemiddelde inwoner van ons kikkerlandje dus met gemak een grote chocoladereep per week verorberd. Hoor jij hier ook bij? Dan hoef je je niet te schamen, want dít is waarom je iedere dag zonder schuldgevoel (pure) chocolade mag eten.

Advertentie

Minder kans op ziektes

In cacao zitten flavanolen. Dit zijn bepaalde antioxidanten die erg belangrijk zijn om allerlei ziekten en andere gezondheidsklachten tegen te gaan. Onderzoek wijst uit dat het dagelijks binnenkrijgen van deze stoffen onder andere de kans op hartziektes, long- en prostaatkanker, astma en diabetes type 2 kan verminderen.

Bloeddrukverlagend

Daarnaast is het ook aan te raden om dagelijks een stukje pure chocolade te eten als je een (te) hoge bloeddruk hebt. Bepaalde stoffen in de lekkernij stimuleren de productie van stikstofoxide in het lichaam. En dat zorgt voor flexibelere bloedvaten en een verbeterde bloedsomloop, met de kans op een lagere bloeddruk als gevolg.

Minder gevoelig voor insuline

Word je soms bibberig als je niet op tijd iets zoets eet? Dan kan het zomaar zijn dat je gevoelig bent voor insuline. Je raadt het al, ook tegen deze klacht kan cacao goed werken. Pure chocolade bevat polyfenolen. Deze stof blijkt uit onderzoek de functie van de bètacellen te verbeteren, waardoor je mettertijd minder gevoelig voor insuline zou kunnen worden.

Gelukzalig gevoel

Naast dat de smaak je direct vrolijk maakt, kun je door pure chocolade ook écht vrolijker worden. Dit komt omdat het allerlei stoffen bevat die je humeur bevorderen. Een van de belangrijkste stoffen hiervoor is fenylethylamine. Deze stof maakt het lichaam ook aan wanneer je verliefd bent en geeft je dat heerlijke gelukzalige gevoel.

Tegen grijze haren

Ja, je leest het goed. Het eten van chocolade kan zelfs grijze haren tegengaan. In chocolade zit het mineraal koper, wat de pigmentvorming van je lokken zou kunnen bevorderen. Hierdoor zou je dus minder snel grijs kunnen worden wanneer je dagelijks een paar blokjes pure chocolade eet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Foodness, Puurfiguur, Voedingscentrum. Beeld: iStock