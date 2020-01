Op deze manier houd je je cholesterolgehalte laag

Volgens de Hartstichting overlijden er elke dag 103 mensen aan een hart- of vaatziekte. Een grote risicofactor voor het ontwikkelen van zo’n ziekte is het hebben van een te hoog cholesterol. Het gevaar is dat je dit zelf niet in de gaten hebt.

Het cholesterolgehalte wordt gemeten in mmol/l, gewenst is om onder de 5,0 mmol/l te blijven. Met een waarde van boven de 8,0 mmol/l moet er echt iets veranderen. Er is (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat je cholesterolgehalte te laag kan zijn. Daarom wordt vooralsnog aangehouden: hoe lager je cholesterolgehalte, hoe beter.

Advertentie

En dat doe je als volgt.

Gezond eten

Als je gezond eet, draagt dit bij aan een goede vetstofwisseling en dus verlaagd cholesterolgehalte. Eet gevarieerd met veel vezels, groenten en fruit. Kijk ook eens naar de inname van je verzadigde vetten. Dit zit bijvoorbeeld in vet vlees, volle melkproducten, koek, gebak en snacks. Neem in plaats daarvan meer onverzadigde vetten, deze verlagen het cholesterolgehalte in je bloed. Dit zijn bijvoorbeeld plantaardige oliën, vis en noten. Door op een gezonde manier te eten kun je je cholesterolgehalte verlagen met 10%.

Sporten

Bewegen, bewegen, bewegen. Dat kan eigenlijk nooit kwaad, maar als je een lager cholesterolgehalte wilt, is het extra belangrijk om te sporten. Volgens dokter Rutger Verhoeff is het het beste om minstens 5 keer per week een halfuur lang te bewegen. Hier vallen ook tuinieren, stevig wandelen en fietsen onder. Dat is dan toch weer een meevaller.

Verbeter je levensstijl

Daarnaast is het verstandig om af te vallen als je overgewicht hebt. Vooral het hebben van buikvet verhoogt je cholesterolgehalte. Ook roken is een echte no-go. Dit zorgt namelijk voor een ongunstige verhouding aan vetten in je bloed.

De Hartstichting raadt aan om je cholesterolgehalte te laten meten bij een huisarts, dan weet je in elk geval zeker of wel of geen maatregelen moet gaan nemen.

Weten hoe je het best kunt afvallen voor een lager cholesterolgehalte? Dokter Rutger vertelt het je in deze video:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hartstichting. Beeld: iStock