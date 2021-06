Chronische pijn in je nek en schouders? Het zou fibromyalgie kunnen zijn

Een keer last hebben van je nek en schouders is vaak geen ramp. Maar mocht je dagelijks pijn ervaren, dan kan er meer aan de hand zijn. Zo hebben mensen met fibromyalgie bijvoorbeeld chronisch last van pijn, stijfheid en vermoeidheid.

Deze aandoening openbaart zich meestal tussen het 25e en 40e levensjaar en komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Maar wat is fibromyalgie precies? En wat kun je ertegen doen?

Wat is fibromyalgie?

“Fibromyalgie, ook wel spierreuma genoemd, is een aandoening waarbij je langdurige pijnklachten hebt in je spieren en het bindweefsel”, legt fysiotherapeute Steffie Schoenmakers uit. Bij fibromyalgie is er sprake van overprikkeling van het zenuwstelsel. Daardoor kan iets wat gewoonlijk niet pijnlijk is, zoals aanraking, temperatuurwisselingen, licht of lawaai, al pijn veroorzaken. “De pijnklachten zijn erg wisselend aanwezig, over het gehele lichaam. De ene dag kan het erg goed gaan, terwijl je de dag daarna enorm veel pijnklachten kan hebben.”

Uitsluiten

Het probleem bij deze aandoening is dat het heel lastig is te diagnosticeren, aangezien er geen afwijkingen in je lichaam te vinden zijn. Röntgenfoto’s kunnen bijvoorbeeld alleen andere oorzaken en aandoeningen uitsluiten.