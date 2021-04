Collageen poeder: wat is het en hoe kan het rimpels tegengaan?

Wat is collageen poeder? En waarom zou je het innemen? Daar kunnen we kort over zijn: collageen zorgt voor een betere huidelasticiteit en soepelere spieren en gewrichten. Maar dan moet je wel voor de júiste collageen kiezen.

Collageen poeder of -tabletten helpen je lichaam in stevigheid te herstellen. Dat geldt voor zowel de huid, haren en nagels als spieren en gewrichten. “Maar als je op zoek bent naar een goed collageen product, moet je er wel zeker van zijn dat het zeer biologisch beschikbaar en opneembaar is”, legt Xenia Protogeros, orthomoleculair diëtist en initiatiefneemster van Happy You, uit. “Want alleen dan kan je lichaam het goed opnemen en profiteren van de voordelen van collageen.”

Collageen poeder

Collageen is een eiwit dat zich vrijwel overal in ons lichaam bevindt. Het zit in de structuren die ons lichaam bij elkaar houdt, zoals in botten, spieren, gewrichten en pezen. Ook onze huid bestaat voor maar liefst 80% uit collageen. Ongeveer na je 25e vermindert de productie collageen en dat kan zorgen voor afname van huidelasticiteit en het slapper en dunner worden van de huid. Collageen afname in spieren en gewrichten zorgt voor een stijver lichaam en minder soepel bewegen. Xenia: “Onderzoek toont aan dat het de vorming en gezondheid van collageen in de huid, de hydratatie en elasticiteit van de huid, het tegengaan van veroudering én het verminderen van rimpels ondersteunt.”

Verschillende bronnen collageen