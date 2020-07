Wanneer wordt je computerbril vergoed door je werkgever?

Zit jij de hele dag achter de computer voor je werk en krijg je hierdoor weleens last van je ogen? Dan kan een computerbril uitkomst bieden.

Wist je dat je werkgever in sommige gevallen verplicht is om jouw computerbril te vergoeden? Dat kan je een hoop geld schelen. Wij vertellen je wanneer dit het geval is.

Als je de hele dag naar een scherm staart, kun je behoorlijk last van je ogen krijgen. Dit zijn de klachten die in dit geval veel voorkomen:

Vermoeide ogen

Droge, geïrriteerde ogen

Hoofdpijn

Wazig zicht

Vermoeidheid

Moeilijk kunnen focussen

Wat doet een computerbril?

Als je vaak last hebt van deze klachten, dan zou je eens kunnen kijken of een computerbril wat voor jou is. Een computerbril is speciaal gemaakt voor de afstand tussen je ogen en het beeldscherm. Het glas is zo geslepen dat je altijd een scherp zicht hebt op je scherm. Veel computerbrillen houden het blauwe licht tegen dat door beeldschermen wordt uitgestraald. Dit blauwe licht zorgt vermoeide ogen. Hoewel het ‘computerbril’ genoemd wordt, kun je de bril ook voor het kijken naar andere schermen gebruiken, zoals die van je telefoon. Ook goed om te weten: er zijn computerbrillen met en zonder sterkte. Ze zijn er dus ook voor mensen die normaal gesproken geen bril nodig hebben.

Wanneer wordt het vergoed?

Goed nieuws: computerbrillen kunnen best prijzig zijn, maar worden vaak door de werkgever vergoed. Werkgevers zijn namelijk door de Arbowet verplicht om oogklachten bij werknemers zoveel mogelijk te beperken. Ze zijn verplicht om de bril te vergoeden als:

door een deskundige wordt aangetoond dat een computerbril de oplossing is voor jouw oogklachten;

je dagelijks meer dan 2 uur achter de computer zit voor het werk;

je van tevoren de voorwaarden rondom de vergoeding met je werkgever afspreekt.

Het is daarom slim om langs te gaan bij een deskundige om een oogtest te laten doen, wanneer je klachten ervaart. Doe dit in overleg met je werkgever. Wanneer de deskundige jou een computerbril adviseert en deze blijkt je klachten aantoonbaar te verminderen, dan moet je werkgever deze vergoeden. De meeste werkgevers vergoeden maximaal tussen de €150 en €200 euro per 2 of 3 jaar.

