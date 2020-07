Pas op: dit is waarom je geen contactlenzen onder de douche moet dragen

Draag jij contactlenzen, en doe je ze direct na het wakker worden in en pas ’s avonds laat weer uit? Dan is de kans groot dat je er ook zonder pardon mee onder de douche stapt. Maar dát kun je volgens een opticien maar beter niet meer doen.

Er zitten namelijk allerlei nare risico’s aan verbonden.

Douchen met contactlenzen?

Als je flink wat sterkte in je contactlenzen hebt zitten, is het natuurlijk wel zo fijn om ze in te houden onder de douche. Op de tast je benen scheren is namelijk wel wat lastiger, het is immers een secuur klusje. Toch kun je je lenzen vanaf nu echt beter in het daarvoor bestemde doosje doen, want er liggen infecties op de loer wanneer je ze in houdt.

Kans op infecties

Aan Pure Wow legt opticien Bergman uit wat de gevaren zijn van douchen met lenzen in. “Douchewater bevat mineralen, chemicaliën, onzuiverheden en zelfs micro-organismen die worden geabsorbeerd door het materiaal van de contactlenzen en het comfort, de kwaliteit van het gezichtsvermogen en zelfs de levensduur van de lens verminderen”, legt hij uit. “Douchen met contactlenzen in kan leiden tot blootstelling aan ziekteverwekkers in het water, wat kan leiden tot infectie.”

Droge ogen

Om te proberen geen water in je ogen te krijgen, knijp je waarschijnlijk vaak met je ogen onder de douche. En dat is ook niet goed voor je contactlenzen. Want zo komt er te weinig zuurstof in je ogen, wat je lenzen uit kan drogen. “De moeite die we doen om onze ogen goed gesloten te houden, zal enige druk uitoefenen op het oog en de lens terwijl het in ons oog zit.” En dat is er niet bevorderlijk voor, aldus de expert.

Effecten op de lange termijn De langetermijneffecten van douchen met contactlenzen zijn niet mis. Opticien Bergman vertelt dat het onder andere voor nare klachten als wazig zicht, droge ogen , tranende ogen, roodheid en meerdere ooginfecties kan zorgen. Maar dit alles kan voorkomen worden door simpelweg je lenzen uit te doen voor je onder de douche stapt. Was je handen – ook ná het douchen – voor je de contactlenzen vervolgens weer in je oog plaatst. Zo ben je verzekerd dat je alle nare infecties buiten de deur houdt en niet ongewenst brildrager moet worden.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock