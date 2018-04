Zo controleer je jezelf op verdachte moedervlekjes

Het is belangrijk om moedervlekken goed in de gaten te houden om nare ziektes te voorkomen. Paniek is niet gelijk nodig, maar het is wel belangrijk om op de hoogte te zijn hoe je jezelf zo nu en dan kunt screenen op verdachte vlekjes.

Want helaas treft huidkanker zo’n 1 op de 5 Nederlanders. Ontdek je een melanoom op tijd, kan de huidkanker goed worden behandeld.

Een melanoom

De letterlijke vertaling van een melanoom is zwart gezwel. Deze vorm van kanker ontstaat uit pigmentcellen. Wanneer deze pigmentcellen in groepjes bij elkaar liggen, ontstaat er een moedervlek. Pas als deze pigmentcellen veranderen in kankercellen, spreken we van een melanoom.

Houd deze plekken in de gaten

De Euromelanoma-campagne geeft aan naar welke plekken je moet kijken en waar je op moet letten. Controleer jezelf eens per maand en let daarbij vooral op je gezicht, neus, lippen, mond en achter je oren. Bij mensen die weinig of geen haar hebben, is het ook belangrijk om de hoofdhuid in de gaten te houden. Daarnaast moet je niet je handen vergeten, voetzool, wreef van de voet, tussen de tenen, nek, borstkast, benen, billen, rug, armen en oksels (een hele waslijst).

Hier moet je op letten

Een melanoom is vaak asymmetrisch, heeft een ongeregelde rand, bestaat uit verschillende tinten, is groter dan 6 mm en wordt groter. Mocht dit ook nog schilferen, jeuken, bloeden of vocht afscheiden, dan is er genoeg reden om aan de bel te trekken. Een dermatoloog kan de plek voor je nakijken. Al eerder lieten wij zien hoe zo’n melanoom eruit ziet.

Deze mensen moeten extra opletten

Mensen met een lichte huid, 50-plussers, die ooit erg verbrand zijn geweest in de kindertijd of simpelweg mensen die veel tijd doorbrengen in de zon moeten extra waakzaam zijn. Negeer een verdacht moedervlekje echter nooit, want het zal niet verdwijnen. Twijfel je? Ook dan kun je het best een telefoontje plegen naar de dokter.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock