Big Brother, de moeder der realityprogramma’s, is sinds 4 januari weer terug op de buis. Acht bewoners stapten nog voor de jaarwisseling het huis binnen om zich honderd dagen lang aan het experiment te wagen. Libelle’s Renée belt daarover met Sabine Wendel, bekend van het allereerste seizoen.

Sociale media bestonden niet en met realityprogramma’s waren we nog niet bekend toen Sabine in 1999 bekend werd door haar deelname aan Big Brother. Hoe was deze deelname voor haar en hoe kijkt ze naar het gloednieuwe seizoen?

“Ik was net uit een relatie en toe aan iets nieuws. Mijn eerste gedachte was om een jaar naar het buitenland te gaan, totdat de vriendin waarmee ik samenwoonde een oproep op tv zag om mee te doen aan een experiment waarbij je honderd dagen afgesloten van de buitenwereld werd. Ze zei: dit is wat voor jou. Dit moet je doen, dan kunnen we je nog zien en ben je niet een jaar weg. Toen hebben we ons allebei opgegeven.”

Lees ook:

Zo zien ‘Big Brother’-sterren Bart, Ruud, Sabine en Willem er nu uit

Wat voor herinneringen roepen de afleveringen bij je op?

“Ik kreeg meteen kippenvel toen ik zag dat de kandidaten het huis binnen gingen. Die beelden brachten me direct terug naar 21 jaar geleden toen ik ook uit de auto stapte. Dat was heel typerend, want dat was precies hetzelfde als bij ons. We werden apart vervoerd in een colonne met negen auto’s. Het was een herkenbaar moment om die oude Big Brother-elementen terug te zien. Ik kijk erop terug als een groot en spannend avontuur en ik heb er absoluut geen spijt van. Al zou ik het niet overdoen met de kennis van nu.”

Tegenwoordig moeten kandidaten hun duim opsteken als ze seks willen hebben met elkaar, zodat de productie van Big Brother weet dat dat er wederzijds toestemming is. Wat vind je van die regel?

“Ik vind het een heel goede regel en ik sta er helemaal achter. De grenzen vervagen en het is goed dat bewoners bewust zijn van het moment. Ongewenste intimiteiten worden op deze manier voorkomen.”

Jij weet als geen ander dat er liefde in het huis kan ontstaan. Voorspel je dat dit anno 2021 ook weer gaat gebeuren?

“Liefde in het huis is bijna onvermijdelijk. Je zit opgesloten met de andere bewoners, iedereen is getest op corona en degenen die vrijgezel zijn hebben waarschijnlijk al negen maanden weinig tot geen intimiteit gekend. Dat daar iets ontstaat of opbloeit, lijkt me voor de hand liggend.”

Wat is je eerste indruk van de kandidaten?

“Ik had, net als vele kijkers wellicht, meteen al een indruk van Theo. Hij kwam met veel bravoure binnen en drukte meteen zijn stempel. Hij heeft een grote mond, maar ik denk ook een klein hartje. Ik denk dat hij het goed bedoelt. Ziko vind ik een slimme gast. Hij heeft namelijk mijn boek Big Sister besteld, dus hij heeft zich al ingelezen over het Big Brother-avontuur.”

Over je boek gesproken, hoe kwam je op het idee om Big Sister uit te brengen?

“Ik speelde al lang met het idee om mijn ervaring op papier te zetten. In een vroeg stadium hoorde ik over de plannen voor een nieuw seizoen van Big Brother. Dus ik dacht: ik ga mijn ervaringen opschrijven. Over dit onderwerp is vaker geschreven door wetenschappers en psychologen, maar nog niet door een deelnemer zelf. De leuke kanten, maar ook de schaduwzijde van de bekendheid die volgt door reality tv. Alle ervaringen die ik heb opgedaan tijdens Big Brother heb ik tijdens het schrijven verwerkt. Het is therapie geworden en ik heb ervan genoten. Ik ben gelukkig en mijn missie is volbracht als ik er één iemand mee kan helpen of iets kan laten inzien over reality tv.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP