Ruim een jaar nadat het coronavirus haar intrede in Nederland deed, is de corona-zelftest op de markt gebracht. Waar koop je de zelftest en hoe gaat het precies in z’n werk? Libelle legt het je uit.

De eerste coronazelftest is sinds 31 maart 2021 te koop. De sneltesten zijn gemaakt zodat mensen bij zichzelf een test kunnen afnemen en binnen een kwartier weten of ze (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

In eerste instantie werd de corona-zelftest alleen verkocht bij de apotheken. Daar is al vrij snel verandering in gekomen. De test is namelijk ook verkrijgbaar in drogisterijen. Op het moment van publiceren is de zelftest te koop in bijna alle Etos-filialen. Daar kost de test ongeveer € 9,- per stuk, maar je moet er wel meteen 25 bestellen als je ze online wilt kopen. Kruidvat legt ze vanaf 10 april in de schappen; daar kost het € 5,- per stuk.

Wat is een corona-zelftest precies?

De corona-zelftest is een antigeensneltest. Op de website van Rijksoverheid zie je precies welke fabrikanten een tijdelijke ontheffing hebben gekregen om de zelftest op de markt te brengen. Handig om even te checken voor je een zelftest afrekent. Aan de hand van antigenen test je of je besmet bent met het coronavirus, luidt de uitleg van Etos.

Je maakt een uitstrijkje met een wattenstaafje in je neus of keel. Daarmee wordt aangetoond of er een viruseiwit (een andere naam voor antigeen) in je slijmvlies aanwezig is. Hoe meer antigenen, hoe meer virusdeeltjes van het coronavirus in je lichaam aanwezig zijn. Als de corona-zelftest aangeeft dat de uitslag positief is, is de kans groot dat je besmet bent met het coronavirus.

Hoe doe je een sneltest?

Lees allereerst de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor je aan de slag gaat met de corona-zelftest. De test voer je volgens Etos als volgt uit (maar let op, volg altijd de instructies op de gebruiksaanwijzing van jóúw test):

Snuit je neus goed. Was je handen met zeep of gebruik een desinfecterende handgel. Open het testvloeistofbuisje en verwijder de folie die eromheen zit. Haal het wattenstaafje uit de verpakking en zorg ervoor dat je het watje niet aanraakt, alleen de handgreep. Kantel je hoofd naar achteren. Het watje van het wattenstaafje doe je in je neus, waarna je het 2 centimeter naar voren richting de keelholte duwt. Let op: druk niet te hard. Draai het staafje vier keer rond langs de binnenkant van de neus. Dit duurt 15 seconden. Tip: houd het bij met een stopwatch. Verwijder het wattenstaafje uit je neus en herhaal stap 5, 6 en 7 in je andere neusgat. Je gebruikt hetzelfde watje en wattenstaafje als voor het eerste neusgat.

Hoe werkt het testresultaat?

Na de test moet je de volgende stappen volgen. Volg wederom de instructies op je gebruiksaanwijzing als ze afwijken van de volgende instructies:

Het wattenstaafje plaats je in het buisje met de testvloeistof. Knijp in de onderkant van het buisje en draai het wattenstaafje meer dan tien keer rond. Knijp in de zijkanten van het buisje als je het wattenstaafje verwijdert. Druk de dispensorknop goed en stevig in het buisje. Leg de teststrip op een vlakke ondergrond. Het buisje houd je vervolgens verticaal boven het ronde gemarkeerde gebied. Op het testvlak laat je vier druppels vallen. Stel een timer in voor 15 minuten. Dan zie je het testresultaat. Let op, lees de test niet meer af na 30 minuten: het resultaat is dan misschien onjuist.

Wanneer gebruik je de zelftest?

De Rijksoverheid benadrukt dat je de corona-zelftest gebruikt als je bijvoorbeeld naar school of werk moet. Het is alleen bedoeld ‘voor de zekerheid’. Het is niet de bedoeling om deze test en uitslag te gebruiken als je klachten hebt die daadwerkelijk op het coronavirus kunnen wijzen, of als je met de uitslag toegang tot een evenement wilt krijgen.

De sneltest is in het leven geroepen als een extra middel waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus wil voorkomen. Als je een sneltest gebruikt, kunnen besmettingen eerder opgespoord worden. Wel zo handig als je bijvoorbeeld een functie hebt waarbij thuiswerken niet mogelijk is en je in contact met mensen komt.

Hoe betrouwbaar is de test?

Onderzoeken van het RIVM tonen aan dat de uitslag van antigeensneltesten in sommige gevallen minder betrouwbaar zijn dan de uitslag van een PCR-test. Het kan gebeuren dat de corona-zelftest dus niet de juiste uitslag geeft, terwijl je wel besmet bent met het virus. Dat komt als de sneltest te weinig antigeendeeltjes meet.

Daarom is het belangrijk om te weten dat de zelftest niet de reguliere PCR-testen vervangt. Het is een middel om preventief te testen. Als je vermoedt dat je klachten hebt die op het coronavirus duiden, is het belangrijk om thuis te blijven en je zo snel mogelijk te laten testen bij een testlocatie.

De uitslag is positief

Als de uitslag van de corona-zelftest positief is, is de kans groot dat je het coronavirus hebt. Houd je aan alle voorgeschreven coronamaatregelen (zoals thuisblijven, ook je huisgenoten) en maak een afspraak bij de GGD voor een PCR-test. Pas als de hertest van de GGD negatief is, mogen jij en je huisgenoten weer naar buiten.

De uitslag is negatief

Je hebt waarschijnlijk geen corona als de uitslag van de zelftest negatief is. Houd wel in je achterhoofd dat de testuitslag van de zelftest minder betrouwbaar is dan wanneer hij door een professional wordt afgenomen. Het is belangrijk om nog steeds voorzichtig te zijn en je aan de coronamaatregelen, zoals afstand houden, thuisblijven bij klachten en je handen wassen, te houden.

