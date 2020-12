Coronabehandeling: weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen

Het afgelopen jaar is er niet alleen veel onderzoek gedaan naar een werkend coronavaccin. De wetenschap had ook veel aandacht voor de behandeling van covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Er is bij die onderzoeken echter weinig rekening gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+. De onderzoekers bekeken dertig relevante studies.

Mannen en vrouwen reageren vaak heel anders op het coronavirus. Zo bleek al aan het begin van de pandemie dat mannen vaak een stuk zieker worden van het virus. Dat kan betekenen dat mannen en vrouwen niet op dezelfde manier behandeld moeten worden, schrijft de NOS.



Te weinig onderzoek naar vrouwen met covid-19

De onderzoekers van het Maastricht UMC+ concludeerden dat slechts één van de dertig studies had gekeken of sekseverschillen invloed hadden op de resultaten.

Bij alle studies waren vrouwen ondervertegenwoordigd in de onderzoekspopulatie. Van de ruim 6100 patiënten in de dertig studies uit de eerste helft van dit jaar was 41 procent vrouw.

De tijdsdruk is volgens de wetenschappers uit Maastricht geen geldig argument. “Het kost echt niet veel extra tijd om wel zo’n analyse naar de rol van man-vrouwverschillen te maken. De data zijn er, zo’n analyse maak je met een druk op de knop. En die knop maken is niet veel werk”, zegt cardioloog in opleiding Chahinda Ghossein-Doha tegen de NOS. Ook zegt ze: “Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat bijvoorbeeld ontstekingsreacties in mannen en vrouwen verschillen.”

Bron: NOS. Beeld: iStock