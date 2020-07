Hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in een maand tijd gemeten

Het aantal coronabesmettingen is binnen een dag toegenomen met 127 mensen, zo meldt het RIVM. Dat is het hoogste aantal besmettingen in een maand tijd. De meeste positief geteste mensen komen uit de provincie Zuid-Holland.

Vooral in Den Haag (15 nieuwe besmettingen), Rotterdam (10) en het Zeeuwse Goes (9) is er sprake van een grote stijging in het aantal coronabesmettingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Nieuwe coronabesmettingen

De laatste keer dat er dit aantal besmettingen gemeld werden, was een maand geleden. Op 18 juni kon het RIVM melden dat er 132 mensen positief getest waren op het coronavirus.