Even snel ‘coronalunchen’ achter je laptop: hoe ongezond is dat?

Coronalunchen achter je laptop: waarschijnlijk heb je het wel een keer gedaan. Even snel een boterham of bak yoghurt tussen het werken door en ondertussen nog wat mailtjes versturen. Lekker efficiënt maar dit is wat het met je lijf doet.

Echt gezond is het niet.

Een snelle hap achter je beeldscherm is om meerdere redenen niet zo goed voor je lijf. Ten eerste ben je namelijk hartstikke afgeleid als je op deze manier eet.

Normaal gesproken krijgen je hersenen een signaal dat je vol zit. Maar als je afgeleid bent, merk je dat signaal niet. Het gevolg? Je blijft onverstoord door eten, terwijl je lijf al verzadigd is. En dan eet je dus al gauw te veel.

Ook kan coronalunchen ervoor zorgen dat je een stuk minder goed kauwt. Omdat je afgeleid bent en geen aandacht besteedt aan het eten, kan het zo zijn dat je veel te grote brokken doorslikt. Dat is niet fijn voor je maag. Je kunt last krijgen van verstopping en je kunt er zelfs ziek van worden.

Onze spijsvertering is namelijk heel erg belangrijk voor onze gezondheid en de start van ziektes in ons lijf. Als je lijf grote brokken eten moet verteren, heeft je spijsvertering het zwaar. En voor die spijsvertering moet je juist goed zorgen als je niet ziek wilt worden.

Bacteriën

Waar je ook ziek van kunt worden, zijn de bacteriën die op je bureau zitten. Ga maar na: je zit er de hele dag. Je zet er je laptop neer die in aanraking komt met allerlei plekken. Hetzelfde geldt voor je tas, die op nog veel viezere plekken komt. Kortom: echt lekker fris is je bureau niet. Om daar nou je eten op te eten, is dan ook niet zo’n goed idee. Voor je het weet heb je een virus te pakken.

Trek

Coronalunchen achter je laptop kan er ook nog eens voor zorgen dat je meer en ongezonder eet op een dag. Het is namelijk bewezen dat je je eten minder proeft als je niet voldoende tijd en aandacht voor je maaltijd neemt. Je zult dan ook weer gauw (lekkere) trek hebben en naar nog een broodje of een stuk chocola grijpen.

Beweging

Ook je fysieke gezondheid is niet zo blij met een lunch aan je bureau. Je hebt namelijk ook voldoende fysieke beweging nodig. Nu is dat al lastig, in coronatijd. Maar als je ook voor je lunch nog eens niet van je plek komt, heb je nog minder beweging. Smeer een boterham en ga een stuk wandelen buiten. Daar doe je je lijf een groot plezier mee.

Mentaal

Daarbij is je mentale gezondheid ook blij met een beetje frisse lucht. Coronalunchen aan je bureau is namelijk niet heel fijn voor je mentale gesteldheid. De lunch is een moment om je hoofd even te legen, een gesprek te voeren met iemand en jezelf op te laden. Door op je werkplek te blijven zitten en je niet af te sluiten van je werk, mis je dat. En daar word je niet alleen een minder gelukkig mens van, het is ook niet bepaald bevorderend voor je productiviteit.

Een wandeling tussen je werk door maken kan dus geen kwaad. Mark Tuitert geeft je een tip om nog meer uit je wandeling te halen.

