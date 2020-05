Coronatest vanaf 1 juni beschikbaar voor iedereen met klachten

Vanaf 1 juni gaan de coronamaatregelen flink veranderen. Restaurants mogen bijvoorbeeld weer open en mondkapjes in het OV worden verplicht. Vanaf die datum is ook de coronatest beschikbaar voor iedereen met klachten.

Minister Hugo de Jonge gaf tijdens de persconferenties al aan dat 1 juni de streefdatum was om iedereen met klachten te kunnen testen en nu meldt hij dat die datum inderdaad gehaald wordt.

Afspraak maken

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten als hoesten, niezen en benauwdheid zich laten testen op het virus. Je kunt daarvoor een speciaal nummer bellen om een afspraak te maken bij de GGD. Ze streven er dan naar om je binnen 24 – kosteloos – op een van de 80 locaties te testen. Ook blijft het advies om met klachten verder thuis te blijven.

Contactonderzoek

De uitslag van de test ontvang je binnen 48 uur. Mocht deze positief zijn, dan moet je 2 weken in thuisisolatie en start de GGD een bron- en contact onderzoek. Ze gaan dan na met wie de patiënt contact heeft gehad om zo de bron van de besmetting te kunnen achterhalen. Door de testresultaten in de gaten te houden, kan er eventuele tweede golf eerder opgemerkt worden en kunnen er sneller maatregelen worden genomen. Omdat verwacht wordt dat er volgende week veel testen aangevraagd worden, kan het in de beginperiode wat langer duren voor je een afspraak kunt maken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws. Beeld: iStock