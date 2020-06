Waarom het niet slim is om een coronatest te doen als je geen klachten hebt

Sinds 1 juni mag iedereen die milde coronaklachten heeft zich op het virus laten testen. Dit wordt dan ook massaal gedaan, het is sindsdien hartstikke druk bij de GGD’s.

Maar wist je dat het moment waarop je je laat testen heel veel uitmaakt? Als je dit op een ongunstig moment doet, heb je namelijk niks aan de test. Daarnaast is het helemaal niet verstandig om je te laten testen als je geen klachten hebt.

Advertentie

Wat is het beste moment?

Het RIVM laat weten dat de testen het betrouwbaarst zijn als je klachten hebt. Als jij je te vroeg laat testen, dus voordat je zelf klachten hebt, kan een test negatief terugkomen terwijl je wel degelijk corona hebt. Daarom wordt aangeraden om je te laten testen op de 3e dag dat je klachten hebt. Dit zou de dag zijn waarop de kans het hoogst is dat je een juiste uitslag krijgt.

Verkeerde uitslag

Op dagen dat je geen klachten hebt, is dat minder het geval. Een onjuiste uitslag kan ook andere oorzaken hebben. Het kan dan zijn de test niet goed bij je is afgenomen, maar het kan ook met het transport te maken hebben. Zo mag het transport van het wattenstaafje naar het laboratorium niet te lang duren en moet de temperatuur tijdens het transport juist zijn.

Nog een test

Mocht je een test doen die negatief is, maar in de dagen erna ergere klachten krijgen, dan is het verstandig om nog een test te laten doen. Wacht hier niet te lang mee, want vanaf de 4e dag met klachten neemt de kans op een juiste test langzaam af, omdat je lichaam het virus aan het afbreken is.

Andersom

Ook goed om te weten: onjuiste tests komen alleen voor in het geval dat iemand het coronavirus wel heeft, maar de testuitslag uitwijst dat dit niet zo is. Andersom is dit nooit het geval. Er kan dus niet uit de test komen dat je het coronavirus hebt, terwijl dit niet zo is.

Dit herbruikbare mondkapje maak je zelf binnen 10 minuten

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock