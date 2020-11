Waarom een coronatest zonder klachten nu wél zinvol is

In eerste instantie vonden het RIVM en het kabinet het niet nuttig je te laten testen zonder klachten. Daar komen ze nu op terug, want vanaf 1 december kun je ook zonder symptomen een coronatest doen. Waarom zijn ze van gedachten veranderd? En is het nu wél zinvol?

Er zijn wel enkele voorwaarden aan het testen zonder klachten. Zo moet je bijvoorbeeld nauw contact hebben gehad met een coronapatiënt. Dat weet je dankzij het bron- en contactonderzoek van de GGD of als je een melding krijgt via de app CoronaMelder. Volgens minister Hugo de Jonge is het dan belangrijk dat je je zonder klachten laat testen op dag vijf na het laatste contact. “En tot die vijfde dag blijf je zoals ook nu al geldt in thuisquarantaine.”

En niet te vergeten: mocht je ineens tóch klachten krijgen? Dan moet je je gelijk opnieuw laten testen.

Tegenstrijdig

Maar waarom zien het kabinet en het RIVM er nú pas het nut van in? Op de website van het RIVM staat namelijk nog steeds: “De kans dat een volwassene zonder klachten en zonder contact met een ziek iemand besmet is geraakt met SARS-CoV2 lijkt op dit moment klein. Testen is vooral nuttig als je klachten hebt.” Een beetje tegenstrijdig met het advies van het kabinet tijdens de persconferentie van 17 november om ook mensen zónder klachten te testen.