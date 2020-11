Krijgen mensen die het coronavaccin nemen straks voordelen ten opzichte van niet-gevaccineerden? Die kans zit er wel in, laat minister Hugo de Jonge weten.

Maar dat betekent niet dat je zelf kan bepalen of je direct gevaccineerd wordt als er een vaccin beschikbaar is.

Hugo de Jonge laat aan het AD weten dat mensen die gevaccineerd zijn straks misschien wel meer zullen mogen: “U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie. Of dat bepaalde risicogroepen inderdaad weer méér mogen omdat ze al een vaccinatie hebben gehad. Maar dat gaan we echt allemaal nog uitwerken, dat komt er nog aan.”

Versoepeling voor jongeren

Hij vult aan dat dit wellicht kansen voor jongeren gaat bieden: “Als er een vaccin komt dat ouderen en kwetsbaren heel goed beschermt, dan biedt dat natuurlijk weer fantastische kansen om maatregelen voor de jongeren te versoepelen.”

Vaccinatiestrategie

Aan het begin van de week werd bekend gemaakt dat er een coronavaccin is, dat in onderzoek voor 90% effectief bleek te zijn. Dit biedt veel hoop in de strijd tegen het coronavirus. De vraag hoe Nederland straks om zal gaan met een coronavaccin is hierdoor wel in een stroomversnelling gekomen. Van de Gezondheidsraad wordt verwacht dat ze in de tweede helft van volgende week met een advies hierover komen. Hugo de Jonge hoopt dan ook de vaccinatiestrategie van het kabinet te kunnen presenteren.

Wie mag eerst?

Mocht het inderdaad zo zijn dat je van voordelen en aangepaste regels kan profiteren als je gevaccineerd bent, dan is dat misschien wel een reden waarom je graag zo snel mogelijk gevaccineerd wil worden. Maar mag je zelf beslissen wanneer je aan de beurt bent? Die kans is klein. Hugo de Jonge gaat namelijk, op basis van advies van de Gezondheidsraad, bepalen wie er als eerste aan de beurt is. Wel staat voorop dat in Nederland niemand verplicht is om een vaccin te nemen.

Voorspelling van hoogleraar

Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen doet een voorspelling. Hij denkt dat ouderen en zorgpersoneel als eerste gevaccineerd gaan worden. “Ouderen kun je verder specificeren: bijvoorbeeld eerst 80-plussers, dan 75-plussers, en zo verder. Bij zorgpersoneel kun je de medewerkers van verzorgingshuizen voorrang geven boven de rest. Daarnaast kun je kijken naar mensen onder de 60 of 65 die extra risico lopen, dat gebeurt bij de griepprik ook. Wat lastig is: je kunt niet selecteren op overgewicht, een erkende risicofactor. Dat is te stigmatiserend”, aldus de hoogleraar.

Bron: AD. Beeld: ANP