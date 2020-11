Goed nieuws: coronavaccins mogelijk in december al beschikbaar

De ontwikkeling van coronavaccins gaat als een speer. Mogelijk worden de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna in de tweede helft van december al toegelaten in de Europese Unie.

Dat laat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie weten na overleg met de EU-leiders.

Advertentie

Laatste stap

Dit kan natuurlijk alleen gebeuren als de beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goed verloopt en er geen onregelmatigheden worden vastgesteld. Dat is de laatste stap in het proces. Wel gaat het in eerste instantie maar om een kleine hoeveelheid vaccins, zegt Von er Leyen. “De grote aantallen komen pas later.”