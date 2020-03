De zon schijnt aanlokkelijk, de vogels fluiten, de lucht is blauw en de eerste knopjes zijn al aan de bomen gespot. Het zijn dé ingrediënten voor een heerlijke dag buiten in de natuur. Toch wordt ons wegens het heersende coronavirus nogmaals nadrukkelijk geadviseerd binnen te blijven.

Zondag om 12:00 uur stuurde de Rijksoverheid zelfs een alert naar alle mensen met een smartphone als herinnering om niet naar buiten te gaan als dat niet noodzakelijk is.

Iedere Nederlander met een smartphone heeft zondag een NL-Alert op zijn telefoon ontvangen van de Rijksoverheid. Daarin werd nogmaals opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden. “Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona,” las de Rijksoverheid in de NL-Alert.

Noodoproep

Ook Natuurmonumenten roept Nederlanders zondag op hun verantwoordelijkheid te nemen en vooral binnen te blijven. Daar waar de website normaliter allerlei tips deelt om te genieten in de natuur, adviseert het nu het tegenovergestelde. “Onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord! Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: ga niet de natuur in vandaag!” leest het bericht.

NOODOPROEP: onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord! Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: GA NIET DE NATUUR IN VANDAAG! #SocialDistance #corona — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) March 22, 2020

Oplossing

Natuurmonumenten biedt wel een mooie oplossing om alsnog te kunnen genieten van de natuur in bloei. Via Google Street View kun je door maar liefst 19 natuurgebieden ‘wandelen’. Zo kun je alsnog al het moois dat de natuur in de lente te bieden heeft ervaren.

…en voor wie de deur niet uit mag; ook virtueel ben je welkom in onze gebieden:https://t.co/GD8U3d5oSP — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) March 20, 2020

