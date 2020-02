Het coronavirus: de belangrijkste feiten en fabels op een rij

Donderdagavond werd bekend gemaakt dat er voor het eerst een persoon in Nederland positief is getest op het coronavirus. Nu het virus ons land heeft bereikt, is het belangrijk om te weten wat de feiten en fabels over het virus zijn en waar je je op kan voorbereiden.

De NOS maakte donderdag een uitzending waarin de meest gestelde vragen van Nederlanders over het virus werden behandeld. Deze stellingen kwamen voorbij:

1. Stelling: mondkapjes voorkomen besmetting

Fabel. De meeste mondkapjes houden de infectie niet tegen, omdat ze kwalitatief niet goed zijn. Als je gezond bent is het ook helemaal niet nodig om een mondkapje te dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt alleen aan om een goed mondkapje te dragen als je in de zorg werkt en constant in contact staat met besmette mensen. Wanneer je een mondkapje verkeerd draagt, kun je zelfs risico lopen. Zo kan het virus aan de buitenkant van het mondkapje komen. Wanneer je dit met je handen aanraakt, kun je het virus juist verspreiden. Draag dus alleen een mondkapje als dit voor je werk nodig is en je weet hoe je deze moet gebruiken.

2. Stelling: alleen oudere of zieke mensen gaan dood aan corona

Fabel. Het klopt niet, maar hoe ouder of zieker iemand is, hoe groter de kans op overlijden.

3. Stelling: je kunt besmet raken via geld of pakketjes uit het buitenland

Fabel. Buiten je lichaam, dus op papier of pakketjes, kan het virus maar heel kort overleven. Ook op voorwerpen waar vaak veel bacteriën op zitten, zoals winkelwagentjes of deurklinken, overleeft het virus niet.

4. Stelling: besmetting wordt vooral door hoesten en niezen veroorzaakt

Feit. Het virus wordt vooral door hoesten en niezen verspreid.

5. Stelling: het coronavirus is erger dan griep

Twijfelgeval. Qua dodelijkheid zal corona ongeveer hetzelfde zijn als griep, misschien scoort het procentueel iets erboven of iets eronder. Wel is het virus nieuw. Het virus is nog nooit eerder in iemand geweest die besmet wordt. Iedereen is dus potentieel te besmetten. Daardoor is het op dit moment gevaarlijker dan griep. Hoewel de meeste mensen die besmet worden het slechts ervaren als een soort verkoudheidsvirus en er binnen 2 weken dankzij bescherming van het eigen immuunsysteem weer vanaf komen.

6. Stelling: ik kan corona hebben, zonder dat ik ernstige symptomen ervaar

Feit. Je kunt corona hebben en maar hele milde symptomen ervaren. Toch benadrukken experts dat alle mensen met het coronavirus wel een vorm van ziek zijn zullen ervaren. Je kunt dan ook anderen besmetten voordat je zelf weet dat je het virus hebt. Maar besmetting komt het vaakst voor via hoesten en niezen. De meeste patiënten die anderen besmetten, hoesten of niezen dus wel al.

7. Stelling: als ik het coronavirus heb, zal ik doodziek worden

Fabel. De meeste mensen zullen het coronavirus ervaren als een verkoudheid. Binnen 2 weken kan het immuunsysteem van een gezond lichaam het virus uitschakelen. De risicogroep van het coronavirus bestaat uit oudere, zwakkere en ongezonde mensen.

8. Stelling: vaak handen wassen helpt om het oplopen van het coronavirus te voorkomen

Feit. Aandachtig je handen wassen helpt absoluut. Experts raden aan om regelmatig langdurig je handen te wassen, waarmee je ook goed tussen de vingers wast en je nagels schoonmaakt. Afdrogen kan het beste met een papieren handdoekje, die je daarna in een afgesloten prullenbak kunt weggooien.

9. Stelling: bij hoge temperaturen heeft het virus minder overlevingskans

Twijfelgeval. Een luchtwegvirus in het algemeen verspreidt zich minder makkelijk als het warm is. Zo zie je in Nederland bijvoorbeeld dat er bijna geen griep is in de zomer. Dat heeft er ook mee te maken dat in de zomer mensen meer buiten zijn en minder dicht op elkaar in kamers zitten. Experts hopen dan ook dat we straks in de zomer minder last hebben van het coronavirus, want die kans is best groot. De experts weten het alleen nog niet zeker. Het virus kan ook weer terug komen als het kouder wordt.

Bron: NOS. Beeld: iStock