Waarom vooral mannen geveld worden door het coronavirus

Het coronavirus: het houdt de wereld de laatste weken behoorlijk bezig. Ben jij stiekem een beetje bang geworden dat je het ergens oploopt? En heb je de symptomen inmiddels al een paar keer gegoogeld?

Dan wist je vast nog niet dat het vooral mannen zijn die het virus oplopen. Dít is hoe dat komt.

Wetenschappers hebben het aan The Financial Times bevestigd: mannen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan vrouwen. Wetenschapsjournalist Anjana Ahuja zegt dan ook dat 99% van de besmette mensen in de ziekenhuizen van Wuhan man is. Dit zou alles te maken hebben met het zwakkere afweersysteem van mannen. “Een aantal wetenschappers is ervan overtuigd dat de cijfers een duidelijke zwakte aantonen van mannen voor coronavirussen”, aldus Anjana Ahuja.

Oestrogeen

Het zijn vooral oudere mannen die gezondheidsproblemen hebben, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, die het coronavirus oplopen. Immunoloog Stanley Perlman van de universiteit van Iowa vertelt dat oestrogeen een belangrijke reden is dat wij vrouwen het coronavirus minder snel krijgen. Oestrogeen beschermt ons namelijk tegen het virus. Bij de SARS en MERS-uitbraken was het ook al zo dat mannen sneller besmet raakten. Zij hadden tot 9 procent meer kans bij SARS en tot 6 procent meer kans bij MERS, om het op te lopen dan vrouwen.

