Libelle Legt Uit: kan het coronavirus zich door zee- en zwembadwater verspreiden?

Stel je voor: je neemt een duik in de zee op een druk strand en 100 meter verderop doet iemand met het coronavirus hetzelfde. Of je trekt baantjes in een zwembad waar gisteren nog iemand met covid-19 zwom. Loop je dan gevaar?

Oftewel: kan het coronavirus zich door water verspreiden? Libelle legt het uit.

Zee

Misschien heb je weleens gelezen dat ons zeewater helemaal niet zo fris is. In een druppel zeewater zitten bijvoorbeeld al meer dan 1 miljoen bacteriën en 10 miljoen virussen. Bah! Dat is geen fijne gedachte, hè? Maar hoe zit het dan met het coronavirus? Volgens het RIVM hoeven we daar niet zo druk over te maken. Het virus verspreidt zich hoofdzakelijk van mens tot mens en buiten het lichaam overleeft het maar kort. De WHO heeft bevestigd dat er geen bewijs is dat het virus zich door water verspreidt.

Bevindingen

In het rapport van WHO wordt beschreven dat de overdracht van het virus hoofdzakelijk plaats vindt wanneer mensen lichamelijk contact hebben of via druppeltjes lichaamsvocht. Het coronavirus is onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden. Uit onderzoeken met virussen uit dezelfde groep is gebleken dat het verspreiden in water zelden voorkomt.

Niezen

Aan het RTL Nieuws vertelt viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC hoe hij over de relatie tussen het coronavirus en zee- en zwembadwater denkt: “Ik acht het heel erg onwaarschijnlijk dat het virus kan worden overgedragen via water. Stel dat je in het water niest en je hebt corona, dan wordt het virus meteen enorm verdund in die grote hoeveelheid water.”

De kans op besmetting op die manier is daardoor heel erg klein. Zeker wanneer er in het zwembad chloor wordt gebruikt, daar kan het virus namelijk niet tegen.

Zwembad

Sinds 11 mei mogen de binnen- en buitenzwembaden weer open. Er zijn nog wel maatregelen van kracht. Zo moeten bezoekers van te voren reserveren, is het niet de bedoeling dat bezoekers met het openbaar vervoer komen, moet ze thuis douchen en omkleden en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tot anderen. Voor de baden zelf werd het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld. Volgens het RIVM zijn deze hygiënemaatregelen voldoende. Mits jij je als bezoeker aan de bezoekersregels houdt en het bad zich aan het protocol, is een dagje zwembad veilig.

Drinkwater

Mocht je bang zijn dat je een slokje coronavirus neemt als je een glaasje kraanwater drinkt: die zorgen zijn onnodig. In Nederland hebben we een strenge wetgeving rondom drinkwater. De microbiologische veiligheid van het drinkwater wordt streng bewaakt. Daarbij worden we tegen virussen en dus ook het coronavirus beschermd. Het is virus is dan ook nog nooit in ons kraanwater aangetroffen.

Rioolwater

Het coronavirus is wel al aangetroffen in ons rioolwater. Dit komt omdat onze ontlasting daar natuurlijk in terecht komt, ook de ontlasting van coronapatiënten. Gelukkig komen mensen doorgaans niet met rioolwater in aanraking. Mensen die werken met rioolwater nemen altijd al beschermende maatregelen in acht, omdat het rioolwater vol zit met ziekteverwekkers, niet alleen het coronavirus. Hoelang het virus precies in rioolwater kan overleven is niet bekend.

Bron: RIVM. Beeld: iStock