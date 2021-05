Zó zie je of een coronazelftest betrouwbaar is (of niet)

Je vindt ze voor een paar euro in de schappen van de drogist en supermarkt: zelftesten. Superhandig dat je niet meer naar de GGD hoeft natuurlijk, maar welke coronazelftest kun je nou echt vertrouwen?

Iedere zelftest heeft het risico dat-ie niet de goede uitslag geeft. Je kan altijd vals-negatief testen. Dan lijkt het dus alsof je gezond bent, terwijl je wel degelijk met corona rondloopt. De ene zelftest heeft een hoger risicopercentage dan de andere.

Advertentie

Certificaat

Gelukkig hebben we de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) die de boel in de gaten houdt. Daar zijn verschillende meldingen binnengekomen over webshops en winkels die niet-goedgekeurde coronazelftesten verkopen. Die testen zorgen eerder voor een valse uitslag. En daar heb je niet zoveel aan. Vaak wordt het CE-tekentje op de verpakking door verkopers van foute sneltesten als argument gebruikt om aan te geven dat de sneltest officieel goedgekeurd is. Het klopt dat je zelftest dit certificaat moet bevatten, máár dat moet wel in combinatie zijn met een check van de overheid. Staat die er niet op, dan heb je een zelftest die alleen voor zorgprofessionals beschikbaar zijn (antigeentesten). Die testen mogen absoluut niet doorverkocht worden aan particulieren, omdat deze testen anders in gebruik zijn dan de testen die wij aan kunnen schaffen (zelftesten).De zelftest lijkt dus wel op de antigeentest, maar werkt heel anders.

Lijstje

Er zijn inmiddels zoveel verschillende soorten zelftesten, dat je als consument door de bomen het bos niet meer ziet. Als het goed is, houden je favoriete drogist en de (lokale) supermarkt zich aan het lijstje met goedgekeurde zelftesten dat is samengesteld door de Rijksoverheid. Bekijk het lijstje aandachtig voordat je een coronazelftest gaat halen, er kunnen altijd nog namen bijkomen (of verdwijnen).

Testen

Wat vooral heel belangrijk is om te blijven onthouden, is dat je met klachten áltijd beter naar de GGD-teststraat bij jou in de buurt kunt gaat om je te laten testen. Daar is een professional met je bezig, die zorgt er wel voor dat het stokje ver genoeg in je neus verdwijnt. Ook als je in contact bent gekomen met iemand die corona heeft, moet je gewoon naar de GGD.

Dus: de coronazelftest moet een CE-tekentje op de verpakking bevatten. Daar moet een viercijferige code óf een verwijzing naar het ontheffingsbesluit achter staan én er moet een goede Nederlandse handleiding in zitten. Ook heel belangrijk: er moet zelftest op de verpakking staan, niet (alleen) sneltest.

Testen, testen, testen! Als je een goede zelftest in handen hebt, moet je hem natuurlijk ook zo goed mogelijk gebruiken. In deze video laten we zien hoe je dat doet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bronnen: Margriet, IGJ, Rijksoverheid.