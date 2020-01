Hoe de grootte van je cupmaat jouw sportprestaties beïnvloedt

Was één van jouw goede voornemens om meer te bewegen, zowel in de sportschool als in de buitenlucht? Goed bezig! Toch zijn er sommige factoren die jouw sportprestaties kunnen beïnvloeden. Je voeding, je nachtrust, maar ook je cupmaat.

Vooral vrouwen die gezegend zijn met grote borsten zullen dit herkennen.

Advertentie

Onderzoek

Voor een recent onderzoek van de New York Times, werd onderzocht in hoeverre je cupmaat invloed heeft op je sportprestaties. De studie werd gepubliceerd in de Journal of Science and Medicine in Sport. Voor het onderzoek werden maar liefst 335 Australische vrouwen gevolgd, in de leeftijdscategorie 18 tot en met 75 jaar.

Cupmaat

Alle vrouwen moesten voor aanvang van het onderzoek een 3D-scan van hun borsten laten maken. Op deze manier kon de omvang en cupmaat goed berekend worden. Vervolgens werden de vrouwen in 3 categorieën verdeeld: vrouwen met kleine borsten, met middelgrote borsten en vrouwen met grote borsten.

Minder actief

En wat bleek? De vrouwen met de grootste cupmaat bleken een stuk minder actief te zijn. Voornamelijk sporten met een hoge intensiviteit zoals hardlopen, werd aanzienlijk minder gedaan door deze groep deelnemers.

Ondersteuning

De voornaamste reden was de lastige zoektocht naar het vinden van een passende sportbh die de juiste ondersteuning biedt. De onderzoekers ontdekten dat bij gebrek aan de juiste pasvorm, de vrouwen zelfs geregeld 2 bh’s over elkaar droegen. Zo probeerden ze alsnog voldoende ondersteuning te krijgen om fijn te kunnen sporten.

Beste sport

Ook kwamen er een aantal sporten als de beste uit de bus. Voornamelijk watersporten bleken het beste te zijn. “Door de opwindende kracht van het water wordt de neerwaartse beweging van de borsten vertraagt”, verklaart onderzoeker Celeste Coltman in de studie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock