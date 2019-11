Koolhydraten zijn ontzettend belangrijk om de dag met voldoende energie door te komen. Toch hebben ze een slechte naam, aangezien (te) veel suikerrijk voedsel kan zorgen voor gewichtstoename. Maar niet altijd, want op bepaalde periodes in je hormonale cyclus reageert je lichaam er beter op.

Als dat geen goed nieuws is weten wij het ook niet meer. Kom maar door met die koekjes!

Advertentie

Minder gevoelig

Volgens geneeskundig arts Amy Shah heb je in de eerste helft van je cyclus (de folliculaire fase) veel meer koolhydraattolerantie. Dit houdt in dat je dan minder gevoelig bent voor suikers. Volgens haar zou de grote hoeveelheid oestrogeen in het lichaam ervoor zorgen dat suikers beter verdragen worden in die periode. Zelfs geraffineerde suikers zou je lichaam beter aankunnen in die weken, vertelt Amy.

Meer koolhydraten

Toch zou je volgens gezondheidsspecialist Stephanie Gray juist in de tweede periode van je cyclus (de luteale fase) meer behoefte hebben aan koolhydraten. “Je bent weliswaar minder insuline resistent tijdens de eerste helft van je cyclus, maar tijdens de tweede helft heb je waarschijnlijk meer calorieën nodig”, verklaart ze. Meer gezonde vetten eten zou de drang naar zoet ietwat kunnen voorkomen.

Iedereen anders

Iedereen is anders. Dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden. “Sommige vrouwen hunkeren bijvoorbeeld naar koolhydraten in de eerste week van hun cyclus, terwijl andere vrouwen deze hunkering misschien beleven in de derde week van hun cyclus”, benadrukt geneeskundige Taz Bhatia.

Schildklier

Maar als je merkt dat je continu heel veel zin in zoet hebt en eigenlijk nooit voldoende energie lijkt te hebben, kan er meer aan de hand zijn. “Dit duidt meestal op onevenwichtigheden in de schildklier”, aldus Taz. Mocht je vermoeden dat dit bij jou aan de hand is, is een bloedonderzoek dan ook aan te raden.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Vivonline. Beeld: iStock