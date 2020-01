Waarom dagdromen je kan helpen je dromen waar te maken

Je zit in de trein en staart uit het raam. Terwijl de wereld aan je voorbijgaat, dwalen je gedachten af. Je bent aan het dagdromen.

Krijg je weleens het verwijt dat je aan het dagdromen bent? Niks van aantrekken, want dagdromen is juist gezond. Bovendien helpt het je dromen waar te maken.

Twee dingen tegelijk

We zijn ongeveer 25 tot 50 procent van onze tijd kwijt aan dagdromen. Dit gebeurt wanneer je brein is afgeleid. Er zijn namelijk altijd 2 hersengebieden om de beurt actief. Een deel van je hersenen reageert op alle directe prikkels uit je omgeving, bijvoorbeeld als je iets hoort of ziet. Dit deel is ook actief wanneer je een gesprek voert of een bepaalde taak uitvoert.

Fantaseren

Wanneer je niet speciaal ergens aandacht voor hebt en nergens specifiek mee bezig bent, worden andere hersengebieden actief. Je komt dan tot rust en reageert niet meer op prikkels uit je omgeving. Je interne, onafhankelijke gedachten komen dan naar voren en dit wordt ook wel dagdromen of fantaseren genoemd. Je hebt het gevoel dat je dan tot rust komt, maar eigenlijk zijn je hersenen dus juist actief bezig. Dagdromen kost zelfs evenveel energie als het verrichten van een taak.

Creativiteit

Je dagdroomt vaak over situaties die je wilt bereiken, dromen die je waar wilt maken. Bovendien ga je probleemoplossend denken tijdens het dagdromen, waardoor het eigenlijk heel goed is voor je brein. Ook dagdroom je vaak over denkbeeldige situaties. Je gaat je voorstellen hoe het leven eruit had gezien als… Het lijkt misschien weinig nut te hebben, maar juist dan ben je erg creatief en kom je met nieuwe ideeën. Dagdromen is goed voor zowel je creativiteit als je originaliteit.

Dromen waarmaken

Als je aan het dagdromen bent, geef je je creativiteit dus de vrije loop. In creatieve visualisatie gebruik je je verbeelding om een duidelijk beeld, idee of gevoel te creëren van iets dat je wilt bereiken. Dit kan van alles zijn, maar door het goed te visualiseren gaat het steeds meer in je hoofd zitten en uiteindelijk ook in je ritme en wordt de kans dat je droom werkelijkheid wordt steeds groter.

Kortom: dagdromen is dus allesbehalve tijdverspilling en kan voor veel goeds zorgen in de toekomst.

Bron: Women’s Health, RTL Nieuws. Beeld: iStock