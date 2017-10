Ben jij een dagdromer? Dít zegt het over je persoonlijkheid

Dwalen jouw gedachten regelmatig af wanneer je je eigenlijk moet concentreren op je werk? Dagdromen komt bij veel mensen voor en blijkt juist iets heel positiefs te zijn.

Uit onderzoek van het Georgia Institute of Technology blijkt namelijk dat mensen die dagdromen juist efficiënte hersenen hebben. Of leuker gezegd: je hebt veel hersencapaciteit en kunt er daardoor eigenlijk maar weinig aan doen dat je gedachten afdwalen.

Intelligentie

Voor het onderzoeken werken de MRI-scans van 100 mensen bekeken. Tijdens de scan moesten de mensen 5 minuten land naar 1 punt kijken en ondertussen werd er gekeken naar welk deel van de hersenen aan het werk was. Die resultaten in combinatie met een vragenlijst zorgde ervoor dat gezien kon worden dat mensen die vaker dagdromen ook hoger scoren op het gebied van intelligentie en creativiteit. En dat hun brein efficiënter werkt. Of dagdromen ook echt nut heeft, is een vraag voor een volgend onderzoek.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.