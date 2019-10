Heb je snel last van je darmen of een opgeblazen buik? Dan is het een goed idee om eens met een andere blik naar je voedingspatroon te kijken. Déze 2 voedseltrends zijn bevorderlijk voor een gezonde darmflora.

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum te Groningen brachten onlangs de 2 beste voedseltrends naar buiten voor het krijgen én behouden van gezonde darmen.

De doktoren stellen dat een veganistisch eetpatroon of een mediterraan dieet een gunstig effect heeft op de gezondheid van je darmen. De wetenschappers kwamen tot deze conclusie door de gegevens van zowel gezonde mensen als patiënten met de ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa (een chronische darmontsteking) of het prikkelbare darmsyndroom te analyseren.

Mediterraans dieet

Voornamelijk peulvruchten, brood, vis en noten zouden voor een hoog niveau aan goede darmbacteriën zorgen. Deze producten bevorderen de werking van een gezonde darmflora. Bij het mediterrane dieet, waarbij inderdaad veel peulvruchten, vis, rode wijn, brood, noten en groenten wordt gegeten, zagen de doktoren een afname van schadelijke bacteriën.