Last van je buik? Déze noten zijn goed voor je darmflora

Als je geregeld last van je darmen hebt en zoekt naar een oplossing voor verbeterde darmflora, dan kan je redder in nood uit een verrassende hoek komen. Het blijkt namelijk dat walnoten bij kunnen dragen aan gezondere darmen.

Ook zouden ze veel goeds voor je hersenpan doen.

Walnoten

Onderzoekers tonen aan dat walnoten niet alleen lekker, maar ook nog eens ontzettend gezond zijn. We wisten al dat noten goed voor je zijn, vanwege de grote hoeveelheid gezonde vetten die er van nature in aanwezig zijn. Ook bevatten ze veel voedingsvezels en weinig suikers en koolhydraten.

Darmflora

Maar een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het tijdschrift Journal of Nutrition, toont een nieuw voordeel van de walnoot aan. Het eten van een klein handje walnoten per dag zou namelijk voor veel goede veranderingen in de darmflora zorgen, waar de hersenen op hun beurt positief door veranderen.

Dieet

Dit ondervonden onderzoekers door 42 mensen tussen de 30 en 65 jaar met overgewicht te volgen. Deze deelnemers werden verdeeld in 3 groepen en moesten allemaal een ander dieet volgen. Een groep moest dagelijks walnoten eten en de andere groepen mochten dat niet. Om hun darmgezondheid te controleren, werd ook een ontlastingsonderzoek afgenomen.

Ontlasting

Uit het ontlastingsonderzoek bleek dat de deelnemers die dagelijks walnoten aten, een rijkere – en dus gezondere – darmflora hadden. “Het zorgde voor een toename van een aantal bacteriën in de darmen waarvan bekend is dat ze gezondheidsvoordelen hebben”, verklaart onderzoeksassistent Kristina Petersen.

Minder risico

“Het is maar een kleine moeite om je dagelijkse snack te vervangen door enkele walnoten, maar het kan je dieet al flink verbeteren”, tipt de onderzoeker. “Een gezond eetpatroon aanhouden én elke dag 55 tot 85 gram walnoten eten, kan je darmflora verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verminderen.”

Bron: HLN. Beeld: iStock