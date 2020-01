Déze 1e date leidt het vaakst tot een serieuze relatie

Een originele date verzinnen kan soms een dagtaak zijn (oké, overdreven). Maar wanneer je een leuk persoon aan de haak hebt geslagen, wil je het natuurlijk ook goed aanpakken.

Goed nieuws: een onderzoek van de datingsite Plenty Of Fish beweert dat je helemaal niks bijzonders of indrukwekkends hoeft te bedenken.

De wetenschap zegt

Hoe ze daarbij komen? 1.100 ex-gebruikers van de datingsite die nu allemaal getrouwd zijn, moesten doorgeven wat hun 1e date was. 65% van de mensen ging ooit met hun partner uit eten als 1e date. Daarnaast wordt er gewandeld op het 1e afspraakje, gevolgd door een kopje koffie of gewoon een drankje drinken.

Geen parachutesprongen of paardrijritten over het strand dus. Wel genoeg tijd en aandacht om elkaar goed te leren kennen en leuke gesprekken te voeren. En we weten: communicatie is key in een relatie. Komt dat even goed uit dus.

Vind je het nog wel een beetje spannend om (weer) te gaan daten? Libelle’s liefdesvlogger Diederik geeft de broodnodige tips:

Geloof jij toch heilig in een over-the-top afspraakje? Wat dacht je van 3 dagen naar de stad van de liefde?

