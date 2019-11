Daten na een scheiding? Met deze 7 tips sla je je er doorheen

Als het stof van een scheiding is opgetrokken, kan het opeens weer gaan kriebelen. Iemand tegen wie je je ’s avonds op de bank vlijt, die al staat te koken wanneer je terugkomt van een drukke werkdag, met wie je je favoriete serie in één weekend kunt kijken… Maar dan zal toch er toch eerst een afspraakje moeten komen.

Stiekem zou je het misschien toch wel weer leuk vinden, een nieuwe liefde die je met Kerst meeneemt naar de familie. Weer kinderlijk verliefd worden, de hele dag stralen omdat je wakker werd van een lief goedemorgen-berichtje: hoe heerlijk is dat gevoel? Maar ja, da’s natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Zo’n nieuwe vlam belt niet zomaar bij je aan. Je zult toch zelf je hart moeten openstellen en voorzichtig voet zetten in dating-land.

Het is geen garantie voor succes, maar deze 7 tips maken daten wellicht minder intimiderend dan het lijkt.

1. Neem de tijd

Vrijgezel zijn betekent dat je weer in de gelegenheid bent om nieuwe, spannende mensen te ontmoeten. Zorg ervoor dat je jezelf voor die tijd genoeg ruimte hebt gegeven om te wennen aan die nieuwe status. Waardeer deze levensverandering voordat je een nieuwe liefde in je leven verwelkomd.

Of het beëindigen van de relatie nou jouw idee was of niet, of je nou getrouwd was of niet: je hebt van iedere relatie tijd nodig om te herstellen. Je verwachtte een leven lang met iemand door te brengen, had samen plannen gemaakt. Het verbreken van een relatie gaat gepaard met hetzelfde gevoel als rouw. Er is geen tijdframe van hoe lang dat mag duren. Gun jezelf daarom de tijd om al die stadia van rouw te doorlopen.

2. Twijfel? Schrijf een lijstje

Er is geen goed of fout wanneer het gaat over daten na een scheiding. Misschien is je ex er na een week al klaar voor, terwijl jij pas na een jaar toe bent aan een drankje met een date. Hoe weet je dan precies of je er klaar voor bent?

Als je wakker wordt en je niet meer kunt herinneren wanneer je voor het laatst een emotie – negatief of positief – voelde bij je ex, is dat een duidelijk teken. Maar dat besef komt niet zomaar. Er is reflectie nodig na zo’n ingrijpende gebeurtenis.

Ga in de tussentijd niet wachten tot de acceptatie komt. Verwerk alle emoties die op je af komen en probeer een paar lessen te trekken uit je vorige relatie. Maak bijvoorbeeld een lijstje met alle goede – en minder goede dingen van de relatie. Wat waren de eigenschappen van je ex, wat deed hij/zij goed, wat maakte je juist ongelukkig? Daar kun je van leren en dat helpt om te helen.

3. Jij staat op de eerste plek

Er zijn eindeloos veel redenen waarom een relatie niet werkt. Soms heb je simpelweg geen gevoelens meer voor de ander, maar soms zijn er ook karaktertrekken van jezelf die drukten op je relatie. Het kan zijn dat bijvoorbeeld je zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde wat aandacht kunnen gebruiken.

Zorg dat je je zelfvertrouwen op de rit hebt voordat je je weer in die datingpool begeeft. Zo voorkom je dat mensen gebruik kunnen maken van je kwetsbaarheid. Gebruik die tussentijd om te genieten van je leven als vrijgezel. Ga een keer alleen naar de film, plan wat leuks met vrienden. Probeer te ontdekken wie je ook alweer was vóór je een relatie kreeg.

4. Laat je ‘type’ los

Zeker na een scheiding heeft niemand nog tijd om te geloven in ‘een type’. De eerste keer dacht je ook al te weten wie je type was, toch? Tijd dus om die overtuiging uit het raam te gooien.

Experimenteer. Geef iemand waar je anders niet nog een tweede keer naar zou kijken een kans. Wat je aan de buitenkant ziet, is meestal slechts het topje van de ijsberg. Het mooie van deze tijd is dat je kunt afspreken met wie je maar wil. Is het niks? Dan heb je niks verloren. Probeer alleen niet te settelen met de eerste de beste die zich meldt.

5. Download de apps

Grote kans dat de laatste keer dat je vrijgezel was Tinder en Happ’n nog niet bestonden. Die apps lijken best intimiderend en je kent de horrorverhalen maar al te goed. Dat betekent niet dat dit jou ook allemaal te wachten staat. Je moet alleen de juiste app kiezen.

Ben je op zoek naar iets serieus? Laat Tinder en Happ’n dan voor wat ze zijn. Probeer een wat serieuzer datingplatform als Relatieplanet of Parship. Mensen die deze (betaalde) platformen gebruiken zijn vaak wat toegewijder. Als je alleen zin hebt in plezier en nieuwe mensen leren kennen is een app als Tinder prima.

6. Gelukkige moeder, gelukkige kinderen

Tijd vinden om te daten is best ingewikkeld als je moeder bent. Maar onthoud: hoe gelukkiger jij bent, hoe gelukkiger je kinderen. Je hoeft je leven en je eigen geluk niet op pauze te zetten omdat je kinderen hebt. Wees er wel zeker van dat je je tijd goed besteedt voordat je een afspraakje met iemand maakt.

Wees een fijne co-ouder als je nog op goede voet staat met je ex. Je hebt geen toestemming nodig, maar licht de ander wel op tijd in wanneer een nieuwe vlam serieuze proporties aanneemt.

Er zijn een boel niet-leuke dingen waar je aan moet wennen na een scheiding, maar daten zou daar niet een van moeten zijn. Heb plezier!

Bron: Pure wow. Beeld: iStock