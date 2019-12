Dit zijn de 4 verschillende soorten hoofdpijn (en dit kun je er tegen doen)

Iedere hoofdpijn is ronduit vervelend. Maar: de ene hoofdpijn is de andere niet. De meest voorkomende vormen kunnen we onderscheiden in 4 categorieën.

En als je weet wat voor hoofdpijn je precies hebt, kun je ook gerichter te werk gaan om de pijn te verlichten.

1. Migraine

Een migraine kenmerkt zich door een kloppende pijn die zich meestal aan één kant manifesteert, maar ook aan beide kanten voorkomt. Het kan uren tot dagen aanhouden. Migraine komt vaak voor onder vrouwen en gaat gepaard met symptomen als overgevoeligheid voor geluid, misselijkheid, overgeven en/of duizeligheid. Sommige mensen zien voor de migraine komt vlekken. Er zijn een boel triggers. Die kunnen hormonaal van aard zijn, maar ook te maken hebben met een vochttekort, te weinig eten, stress, temperatuursveranderingen en zelfs bepaald voedsel. Vetsin, oude kaas en zoutvlees bijvoorbeeld kunnen migraine opwekken.

2. Spanningshoofdpijn

Geen verrassing: deze hoofdpijn komt voort uit een gespannen lijf. Spanningshoofdpijn komt vaak voor en wordt getriggerd door stress, een slechte houding of een stijve nek. Je kunt de pijn omschrijven als een doffe pijn die een band legt om je nek en voorhoofd. In tegenstelling tot migraine gaat deze vorm niet gepaard met misselijkheid of gevoeligheid voor licht en geluid.

3. Clusterhoofdpijn

Vrouwen zijn gevoelig voor migraine, maar mannen hebben vaker last van clusterhoofdpijn. Dit is een zware pijn die zich achter of rondom het oog bevindt. Het gaat gepaard met een stekende, brandende pijn. Je kunt ook last krijgen van een opgezwollen ooglid, zweten, een verstopte neus, een hangend ooglid en rode ogen. Deze vorm is slopend. Het kan een kwartier tot 3 uur duren en meerdere keren per dag terugkeren. Die cyclus van terugkerende hoofdpijnen kan maanden aanhouden en vervolgens weer maandenlang stoppen. Deze hoofdpijn komt het vaakst voor in de lente en het najaar.

4. Voorhoofdsholteontsteking

Deze vorm van hoofdpijn is misleidend, omdat een voorhoofdsholte hoofdpijn vaak migraine is met symptomen die je associeert met verstopping. Deze hoofdpijn heb je pas echt wanneer je naast de hoofdpijn ook een voorhoofdsholteontsteking, dik slijm en koorts hebt. Als je daarnaast misselijk bent en last hebt van het licht, is de kans groot dat je een migraine hebt met minder gebruikelijke symptomen. Een voorhoofdsholte hoofdpijn komt ook vaak met verandering van de seizoenen en allergieën.

Als je last hebt van spanningshoofdpijn of migraine, kun je paracetamol of ibuprofen gebruiken. Clusterhoofdpijn en migraine wordt ook wel behandeld met triptanen – een bepaald type medicatie dat in de vorm van neussprays, tabletten en injecties komt. In het geval van hoofdpijn als gevolg van een voorhoofdsholteontsteking heb je antibiotica (en een huisarts) nodig.

Hoofdpijn voorkomen

Hoe je hoofdpijn voorkomt? Het beproefde recept: geen stress, veel slaap, gezonde voeding en voldoende beweging. Die kunnen rechtstreeks op het lijstje goede voornemens.

Heb je last van spanningshoofdpijn? Dokter Rutger vertelt je alles.

