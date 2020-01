Dít is tegenwoordig de dodelijkste ziekte en nee, het is niet kanker

Onderzoekers van de University of Washington hebben vastgesteld dat niet kanker of hart- en vaatziekten, maar bloedvergiftiging de meest voorkomende doodsoorzaak is. Dit onderzoek werd gepubliceerd in het Britse tijdschrift The Lancet.

Uit het onderzoek is gekomen dat er per jaar 11 miljoen mensen overlijden aan bloedvergiftiging. Dit komt neer op een 5e van alle sterfgevallen wereldwijd. Voorheen werd gedacht dat dit veel minder was. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt uit 195 landen.

Kanker

Hiermee is bekend geworden dat bloedvergiftiging doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd is en dus niet kanker. Volgens de gezondheidsorganisatie WHO stierven in 2018 9,6 miljoen mensen aan kanker.

Hoe ontstaat bloedvergiftiging?

Bloedvergiftiging houdt in dat je lichaam een heftige reactie op een infectie heeft, zo heftig dat je organen uitvallen. Een bloedvergiftiging heeft vrij algemene symptomen, waardoor het moeilijk is vast te stellen. Symptomen zijn: sterke verandering van de lichaamstemperatuur, een snelle hartslag, kortademig zijn en bleek zien.

Jaarcijfers

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 10.000 mensen bloedvergiftiging. Wereldwijd zijn dat 50 miljoen mensen. Van de 11 miljoen mensen die jaarlijks overlijden aan bloedvergiftiging gaat het in 85% van de gevallen om baby’s en kinderen.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock