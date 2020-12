De tarotkaart van 1 december: Vissen, denk lange termijn

De tarotkaart die voor dinsdag 1 december is getrokken, is Zeven van Zwaarden. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: scherpzinnigheid, op een gemene manier of veel raffinement. List en bedrog zijn aanwezig. In de liefde staat het voor leugens en gebrek aan openheid: ontwijkend gedrag. Carrière: sluw zakendoen en/of oneerlijke praktijken komen uit. Ben je dader of slachtoffer?

Ram

Je laat je de kaas niet van je boterham snoepen vandaag. Helder je grenzen aangeven is prima, maar besef ook dat delen je meer bevrediging geeft dan alles voor jezelf houden.

Stier

Gaat het om een spraakverwarring of heb je te maken met verzinsels? Overal iets achter zoeken is vermoeiend. Kijk de kat nog even uit de boom: geef je ogen, oren en intuïtie ruim baan.

Tweelingen

Vandaag kan veel praten tegen je werken. Misschien wordt er over je geroddeld, of ben je zelf (onbewust) de aanstichter van misverstanden. Denk in grijstinten. Zwart-wit maakt het erger.

Kreeft

Dat fronsje van vanochtend kan vanavond wat dieper zijn dan normaal. Iets of iemand waarvan je hoge verwachtingen had, valt misschien door de mand. Blijf hoopvol!