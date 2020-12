De tarotkaart van 11 december: Boogschutter, voorkom uithalen naar lieverds in je omgeving

De tarotkaart die voor vrijdag 11 december is getrokken, is Gerechtigheid. Wat betekent deze voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor objectieve, heldere inzichten. Over een oordeel is grondig nagedacht. Is men eerlijk, dan wordt dat beloond. Zo niet, dan valt men door de mand. In de liefde: wie goed doet, goed ontmoet. Fairheid en evenwicht. Werk: eerlijk en oprecht zakendoen, duidelijkheid over taken.

Ram

Lastig om je eigen mening of verhaal opzij te zetten? Vandaag lukt dat beter. In gesprek met een geliefde kan blijken dat je iets belangrijks over diegene hebt gemist. Toon medeleven.

Stier

Sudderde je relatie voort op dat lage vuurtje, nu is er kans op vlam in de pan. Ook singles lopen zomaar warm voor de lijfelijke liefde. Wees niet bang om seks vaker te plannen, óók met jezelf.

Tweelingen

De Don Quichote in jou wil vechten als het gaat om je werk. Laat het onderwerp een tijdje rusten. Verstevig de goede band met collega’s en/of vrienden. Samen sta je sterker.

Kreeft

Krijg je ‘maak-tijd-voor-mij’ signalen van een dierbare? Je kunt vandaag heel liefdevol duidelijk maken dat iets zakelijks vóór gaat. Surfen op die ambitieuze golf stimuleert ook je relaties.